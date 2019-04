Fröhliche Ostern

Odenwald-Tauber.Dass in früheren Zeiten und bis in die Nachkriegsjahre hinein Eier in einfachsten Transportmitteln teilweise weite Strecken unbeschadet zurücklegen mussten, um zu den Verbrauchern in größere Städte und Metropolen zu gelangen, ist weitestgehend in Vergessenheit geraten. Mittlerweile ist es unvorstellbar, dass frische Hühnereier in Holzkisten mit der Bahn verschickt und unterwegs teilweise sogar auch noch mehrfach umgeladen wurden. Heutzutage ist diese Art des Eiertransports natürlich längst Geschichte und vielleicht würde sich in Anbetracht der immer hektischer werdenden Zeit auch der vermenschlichte Osterhasen-Postbote gerne an seine „Dienstzeit“ vor 115 Jahren erinnern, als die hier abgebildete Prägeansichtskarte 1904 tatsächlich gelaufen ist. bege/Karte: Sammlung Geisler

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019