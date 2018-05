Fröhliche Pfingsten

Anzeige

Odenwald-Tauber.„Maikäfer-Ansichtskarten“ als Pfingstboten wurden in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gerne verschickt, um Bekannten und Freunden Grüße zu übermitteln. Dabei nahmen die sechsbeinigen, personifizierten Insekten die Rolle der Menschen ein und zogen in freudiger Erwartung auf die warme Jahreshälfte durch die freie Natur. Maikäfer leiden in manchen Regionen, wie die meisten Insektenarten, unter dem von Menschenhand zu verantwortenden Einsatz von Giften, die zu einem deutlichen Rückgang der Population geführt haben. Hier muss schnellstens ein Umdenken stattfinden, wenn wir unseren Kindern und Enkeln eine ansatzweise intakte Natur übergeben wollen. bege/Karte: Sammlung Geisler