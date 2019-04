Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Mofa

Lauda.Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw ist ein 69-jähriger Mofafahrer am Dienstagabend in Lauda-Königshofen leicht verletzt worden.

Der Mann war auf der Würzburger Straße von Lauda kommend in Richtung Grünsfeld unterwegs und bog am Beginn einer Rechtskurve an der Einmündung zur Mühlgasse nach links ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 20-jährigen VW-Fahrers, der ihm auf der Würzburger Straße im Kurvenbereich entgegenkam.

Durch den Aufprall wurde der 69-Jährige über die Motorhaube des Pkw geschleudert und blieb leicht verletzt am Boden liegen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. pol

