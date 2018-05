Frühlingskonzert in Oberlauda

Anzeige

Oberlauda.Unter dem Motto „Gemeinsam musizieren“ findet am Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Oberlauda ein gemeinsames Frühlingskonzert der Musikkapellen Oberlauda und Messelhausen statt. In den letzten Wochen haben die Musiker unter der Leitung von Dirigent Stephan Deppisch ein abwechslungsreiches Konzertprogramm erarbeitet. Im konzertanten Teil werden Stücke wie „The Rose“, „Highland Cathedral“ und „Nessaja“ zu hören sein. Aber auch traditionelle Blasmusik mit Märschen und Polkas wird an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt zum Frühlingskonzert ist frei. Bild: Musikkapelle