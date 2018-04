Fuchs musste erlöst werden

Oberlauda/Heckfeld.Mit einer Milchkanne über dem Kopf irrte ein Fuchs vor einigen Tagen orientierungslos auf der Straße zwischen Oberlauda und Heckfeld umher. Ein Autofahrer bemerkte das Tier und meldete den Vorfall einer Tierarztpraxis in Lauda. Der von dort verständigte Jagdpächter eilte an den Ort des Geschehens und erlöste das Tier von seinen Qualen. Sonst wäre der Fuchs, der offenbar begierig seinen Kopf in

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.02.2018