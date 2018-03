Führung durch attraktive Lebensräume

Anzeige

Die erste Wanderung wird am 25. März im Wald beim Marstadter See stattfinden. Dabei werden erste Zugvögel, Spechte und Frühjahrsblüher im Mittelpunkt stehen. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am Marstadter See.

Die nächste Wanderung am 22. April führt zu den Tieren und Pflanzen der Gemarkung Gissigheim. Treffpunkt ist um 7 Uhr in der Ortsmitte von Gissigheim.

Die naturkundliche Führung am 6. Mai bringt den Teilnehmern Vögel und Pflanzen in Hecken, Wald und auf der Hochfläche entlang der Bahnlinie nördlich von Lauda – hier wird man vor allem die Nachtigall singen hören – , im Eberstal bei Distelhausen und beim Wetterkreuz nahe. Treffpunkt ist um 7 Uhr der Parkplatz bei der Firma Lauda (Wobser).

Die Exkursion am 13. Mai führt auf mittlerer Höhe entlang des Altenbergs bei Lauda nach Oberlauda zum Schutzgebiet „Salamandersee“. Die Teilnehmer werden Tiere (Biber, Amphibien) und Pflanzen in Weinberg, Hecken und Feuchtbiotopen kennenlernen. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Oberen Tor in Lauda.

Bei der letzten naturkundlichen Führung am 3. Juni werden die Teilnehmer durch das Teilungstal bei Lauda zum Schutzgebiet „Galgen“ mit seinen für einen Trockenhang typischen und seltenen Vögeln, Insekten und Pflanzen wandern. Treffpunkt ist um 14 Uhr am oberen Parkplatz beim Schwimmbad in Lauda.

Die Jugendgruppe der Nabu-Gruppe Lauda (Naju) bietet interessierten Kindern und Jugendlichen in den nächsten Monaten eigene, unterschiedliche Aktivitäten an, die von den beiden Jugendgruppenleitern Udo Gehrig und Edgar Köhler geleitet werden.

Die erste naturkundliche Führung der Jugendgruppe, die rund drei Stunden dauern wird, findet am Sonntag, 11. März, statt und wird die Kinder und Jugendlichen durch die sogenannte Fuchsenschlucht im Teilungstal bei Lauda zum Schutzgebiet „Echelsee“ führen. Der Star – „Vogel des Jahres 2018“ – sowie die Feldlerche werden Hauptthema dieser naturkundlichen Wanderung sein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr der Parkplatz am Hallenbad in Lauda.

Handwerkertag der Jugendgruppe

Am Sonntag, 15. April, findet eine kombinierte Zug- und Radtour nach Wittighausen zum dortigen Schutzgebiet „Ried“ statt. Dort erwartet die Naju-Gruppe eine äußerst interessante Tier- und Pflanzenwelt. Die Wittighäuser Naturschutzgruppe wird die Laudaer in Empfang nehmen und zusätzliche Infos liefern. Für diesen Ausflug besteht Helmpflicht und die jüngeren Teilnehmer sollten von ihren Eltern begleitet werden. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr am Bahnhof Lauda. Die Rückkehr am Bahnhof Lauda ist für 16.45 Uhr geplant.

Samstag, 12. Mai, ist der Handwerkertag der Jugendgruppe und dieses Jahr soll etwas ganz Neues ausprobiert werden. Das Arbeiten mit Ton ist angesagt und mit diesem wunderbaren Werkstoff, der kreatives Arbeiten ermöglicht, soll eine Vogeltränke angefertigt werden. Für diese drei bis vier Stunden dauernde Aktivität ist eine Anmeldung bei einem der beiden Jugendgruppenleiter unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Schulhof der Josef-Schmitt-Realschule in Lauda.

Auch dieses Jahr wird der „Klassiker“ der Jugendgruppenunternehmungen, die Zeltnacht am Marstadter See, stattfinden. Treffpunkt ist am Samstag, 16. Juni, um 15 Uhr am Marstadter See. Es wird gegrillt, ein Lagerfeuer angezündet und eine Nachtwanderung durchgeführt. Am Sonntagnachmittag klingt das Abenteuer dann aus. Aus versicherungstechnischen Gründen ist diese Aktion Nabu-Mitgliedern vorbehalten und die Kinder müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Am Sonntag, 8. Juli, wird die Jugendgruppe den Lehrbienenstand bei Heckfeld besuchen. Auch die Honigbiene ist von dem anhaltenden Insektenschwund betroffen, deshalb möchte sich die Jugendgruppe mit dieser faszinierenden Tierart befassen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr direkt am Lehrbienenstand, Dauer des Besuchs rund zwei bis drei Stunden. Sind bei den Kindern Insektenstichallergien bekannt, müssen diese vorher den Jugendgruppenleitern mitgeteilt werden und eine Begleitung durch den jeweiligen Erziehungsberechtigten ist notwendig.

Nähere Informationen und Kontaktadressen zu den Wanderungen und Aktivitäten der Nabu-Gruppe Lauda und deren Jugendgruppe finden sich im Internet auf der Homepage der Nabu-Gruppe Lauda unter www.nabu-lauda.com. misa

