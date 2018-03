Führungsmannschaft bleibt komplett zusammen

Anzeige

Die F-Junioren werden von Thomas Leber trainiert. An verschiedenen Spieltagen messen sich die Kinder mit anderen Teams. Die E-Junioren gehen unter dem Namen SGM Oberbalbach/Unterbalbach/Edelfingen an den Start. Die Trainer der zwei Mannschaften, Dursun Karsli, Jochen Schwab, und zwei Coaches aus Edelfingen haben derzeit einen starken Jahrgang. Die Erste“ liegt derzeit auf dem zweiten Platz, auch die Zweite“ komme zu guten Ergebnissen.

Ebenfalls mit zwei Mannschaften gehen die D-Junioren an den Start. Patrick Hainke, Robin Imhof und zwei Coaches aus Edelfingen trainieren die Teams. Die Umstellung auf das größere Feld merkte man beiden Mannschaften zu Beginn an. Dennoch gelang der „Ersten“, sich in der Qualifikationsgruppe durchzusetzen, um nun um die Kreismeisterschaft mitzuspielen. Die „Zweite“ habe immer wieder mit Spielermangel zu kämpfen. Trotzdem zeigte sie vor allem bei voller Mannschaftsstärke gute Spiele.

Die C-Junioren spielen im WFV. Nach einiger Zeit der Eingewöhnung belegt die Mannschaft einen Mittelfeldplatz. In der Rückrunde ist der Truppe mit den Trainern Sven Weiß, Manuel Schmitt, Swen Beck und Ronny Gründer einiges zuzutrauen.

Die B-Junioren mit Unterbalbach und Königshofen werden von Wilhelm Lanig und Klaus Ruf trainiert. Da vor der Runde noch einige Spieler aus Heckfeld dazukamen, wurden zwei Teams gestellt. Nach Abschluss der Vorrunde liegt die „Erste“ auf Platz eins.

In den A-Junioren spielen die SVO-Jugendlichen in Königshofen. Auch hier kamen vor der Runde noch Spieler aus dem Umpfertal hinzu.

Jugendtag als Höhepunkt

Ein Höhepunkt 2017 war der Jugendtag im Sommer. Über 15 Teams spielten um die Pokale. Auch in diesem Jahr soll es im Rahmen des 70. Vereinsgeburtstages erneut einen Jugendtag geben. Außerdem gaben Schmitt und Beck einen weiteren Höhepunkt bekannt. Mit dem Fußballkreis Tauberbischofsheim wird der SV Oberbalbach den Kreispokalfinaltag ausrichten. Von C- bis A-Junioren werden an Christi Himmelfahrt die Pokalsieger ermittelt. Des Weiteren berichteten beide vom Trainersausflug nach Bamberg. Zudem liefen bereits die Planungen für die neue Runde. Es würden dringend Trainer für die Jugendmannschaften gesucht.

Anschließend berichtete Schriftführer Florian Neser über die zurückliegenden Aktivitäten. Seit der letzten Generalversammlung hatte der SVO sechs Veranstaltungen zu bewältigen. Hierzu gehörte der Jugendtag, sowie ein Rockabend mit „Rocks off“. Des Weiteren veranstaltete der Verein einen Werbeabend, zwei Schlachtfeste und den Skiausflug nach Schladming und Flachau. Neser zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltungen, die ein fester Bestandteil des Ortsgeschehens seien.

Dann übernahm Christoph Neser, Trainer der SG-Mannschaft, das Wort. Nach den ernüchterten beiden letzten Spielzeiten inklusive Abstieg wollte er den Verein unterstützen. Die Sommervorbereitung lief zufriedenstellend, man startete zuversichtlich in die neue Runde. Nach den ersten Siegen merkte man der Mannschaft das immer größere Selbstbewusstsein an. Die mangelnde Chancenverwertung sieht er dennoch als Problem an. Zudem gab es gegen Ende der Hinrunde zahlreiche Verletzte, so dass es die erste Saisonniederlage gab. Erfreulich zeigte Neser sich über die Defensive, die bislang erst vier Gegentreffer zugelassen hat. Auch mit den jungen Spielern, die einen schwierigen Start im Seniorenbereich hatten, zeigte er sich zufrieden.

Die Wintervorbereitung verlaufe nicht nach Plan. Außerdem müsse man in der Rückrunde auf zwei wichtige Spieler verzichten, die es zu kompensieren gelte.

Im Anschluss berichtete Tamara Leber über das Vereinsjahr der Tennisabteilung. Eine Mannschaft wurde nicht gemeldet. Trotzdem seien beide Tennisplätze oft in Anspruch genommen worden.

Weniger erfreuliche Zahlen

Anschließend verlas die Kassiererin Anja Knab ihren Bericht. Sie übermittelte weniger erfreuliche Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Laut Knab mussten einige Reparaturen getätigt werden, die kostenintensiv gewesen seien. Michael Ruf sprach, im Namen der Kassenprüfer, eine makellose Führung der Kasse aus. Er beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig genehmigt wurde.

Als weiteren Punkt standen unter der Leitung von Marco Hess Neuwahlen auf dem Programm, die folgendes Ergebnis brachten: Vorsitzender Walter Neser, Stellvertreter Anton Renner, Kassenwart Anja Knab, Schriftführer Florian Neser, Jugendleiter Swen Beck und Manuel Schmitt, Spielausschussvorsitzender Michael Ruf.

Den Ausschuss bilden Josef Heim, Thomas Leber, Josef Knab, Dieter Weinig, Karsten Dürr sowie Heiko Heim. Als Platzkassierer stehen dem SVO Dieter Stumpf, Alfons Hönig, Karsten Dürr und Josef Knab zur Verfügung. Als Kassenprüfer fungieren Michael Ruf, Albert Klingert und Wolfgang Albert.

Anschließend gab der Vorsitzende Walter Neser einen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. Der Verein feiert 2018 sein 70-jähriges Bestehen.

Dennoch soll es kein großes Fest wie noch vor fünf Jahren geben. Stattdessen sollen mehrere kleinere Veranstaltungen über das Jahr verteilt stattfinden.

Bei der Aussprache übermittelte Stadtrat Marco Hess auch im Namen des Ortsvorstehers Strube einige Grußworte. fn

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018