Fünf langjährige und verdiente Mitarbeiter ausgezeichnet

Lauda.Für besonders langjährige Betriebszugehörigkeit bei der Firma Faul & Bethäuser wurden insgesamt fünf Mitarbeiter feierlich geehrt.

Für sein 35-jähriges Betriebsjubiläum wurde Anton Klein aus Oberbalbach ausgezeichnet. Ehrungen für jeweils 30-jährige Firmentreue erhielten Monika Weiland (Lauda), Wilhelm Ulshöfer und Michael Unger (beide Edelfingen) sowie Ulrich Zink (Bad Mergentheim). Bei einem Festakt im Rebgut Lauda würdigten die beiden Gesellschafter und Geschäftsführer des Bauunternehmens, Herbert Bethäuser und Norbert Groß, sowie Bürgermeister Thomas Maertens die fünf Firmenjubilare mit Urkunden sowie einem jeweiligen Präsent seitens der Stadt Lauda-Königshofen.

54 000 Stunden auf dem Bagger

Klein kam im Juni 1983 als Maurer-Facharbeiter in den Betrieb, in dem er seither als Polier beschäftigt sei, der von Kunden und Kollegen geschätzt werde, berichtete Bethäuser in einer Laudatio. Weiland arbeitet seit April 1988 als Buchhalterin bei Faul & Bethäuser, wo sie als „gute Seele im Büro“ hohes Ansehen genieße.

Der gelernte Landmaschinenmechaniker Ulshöfer habe in den rund drei Jahrzehnten seiner Firmenzugehörigkeit bisher etwa 54 000 Stunden auf dem Bagger zugebracht. Zudem sei der erfahrene Maschinist auf allen Baugeräten und Fahrzeugen einsetzbar.

Unger sei nach Absolvieren seiner 1988 begonnenen Ausbildung bei Faul & Bethäuser als Maurer-Facharbeiter verblieben und werde seit einigen Jahren als Polier eingesetzt.

Zink trat vor 30 Jahren nach einer Ausbildung zum Bauzeichner und anschließend abgeschlossener Meisterprüfung im Maurerhandwerk als Bauleiter in das Unternehmen ein.

Dort werde er seither aufgrund seines Fachwissens und seiner großen Erfahrung von Mitarbeitern, Architekten und Auftraggebern sehr geschätzt.

Bei der Ehrung dankten Herbert Bethäuser und Norbert Groß den fünf Jubilaren für ihr besonders langjähriges Engagement für das Unternehmen. Zugleich charakterisierten die beiden Geschäftsführer des Unternehmens sie als „sehr gute, gewissenhafte, zuverlässige und kompetente Mitarbeiter, die ihr Handwerk und Fach verstehen sowie ausgezeichnete Arbeitsqualitäten abliefern“. „Wir hatten und haben immer sehr gutes und treues Personal, sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind“, betonte Bethäuser in seiner Ansprache.

„Bereits mein Vater und mein Großvater haben mir weitergegeben, dass die Mitarbeiter das wichtigste Kapital unserer Firma sind“, hob der Geschäftsführer hervor, der zudem daran erinnerte, dass das Bauunternehmen vor fünf Jahren bei einem großen Festakt in der Stadthalle in Lauda seinen 100. Geburtstag feierte.

„Wir sind hinsichtlich Personal wie auch Maschinen gut aufgestellt. Unsere Kunden kommen immer wieder auf uns zu“, resümierte Bethäuser. Bezug nehmend auf die Lokalität der Ehrungsfeier erzählte er, dass das Rebgut in Lauda 1930 von seinem Großvater gebaut worden sei.

„Inhabergeführte Betriebe, wie die Firma Faul & Bethäuser, sind eine besondere Qualität in Baden-Württemberg und in unserer Region“, unterstrich Maertens. „Ebenso tragen inhabergeführte Unternehmen erheblich zur Prosperität der regionalen Wirtschaft bei“, fügte der Bürgermeister hinzu. pdw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018