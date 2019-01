Beckstein.Ausgesandt nach einem festlichen Gottesdienst von Pfarrer Sebastian Feuerstein, gingen in Beckstein fünf Sternsinger von Haus zu Haus,brachten Segen in die Häuser und sammelten dabei 1060 Euro für „Kinder in Peru und weltweit“. Bild: Uhl

