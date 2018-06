Fünf Vereine kreieren ein neues Dorffest

Anzeige

„Spass auf der Gass“– was steckt hinter diesem Motto? Zunächst gibt es nur noch eine Gasse in Gerlachsheim, die Mühlgasse. In der Mühlgasse zwischen der barocken Grünbachbrücke und dem Platz vor dem ehemaligen Kloster findet dieses Event statt. Als erstes hieß es, die Bewohner der Mühlgasse anzusprechen, ihr Einverständnis einzuholen und das Fest und den geplanten Ablauf zu erklären. Im Hof der Familie Kieslich wird der Männergesangverein sein Domizil aufschlagen. Der Heimat- und Kulturverein nutzt die vereinseigene Mühle für dieses Fest. Im Innenhof der Familie Fleuchaus wird der Kirchenchor sich einrichten. Im oberen Bereich der Gasse werden die Anglergemeinschaft und der Obst- und Gartenbauverein sich präsentieren.

Das Fest soll mehr sein wie Essen und Trinken und so begab man sich auf die Suche nach Programmpunkten, die den Rahmen bereichern und abrunden können. Für die Kinder ist eine Hüpfburg geplant, eine Spielstraße ebenfalls für Kinder wird von der Lindenschule im Park für Abwechslung bei den Kleinen sorgen. Kutschfahrten von Alois Kuhn, entlang am Gerlachsheimer Weinberg werden angeboten. Die Eiersheimer Seilmacher bauen sich inmitten der Gasse auf, die Kreisjägervereinigung wird sich ebenfalls mit ihrem Ausstellungsstand präsentieren.

Am Freitagabend wird PiPete von der Mosel durch die Gasse ziehen und für eine abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung sorgen. Am Samstag um 17 Uhr wird die Kangoo Jumps Gruppe vom Fitnessstudio Impuls aus Lauda mit ihrer Darbietung für eine weitere Bereicherung sorgen. Am Abend werden die „Flamingos“ ebenfalls in der Gasse unterwegs sein und mit ihren Klängen die Besucher verwöhnen.

Auch der kulinarische Teil wurde intensiv besprochen, wollte man ein doppeltes Angebot an Speisen und Getränken möglichst gering halten. Apfelmost, Bier, Wein, Sekt, Kaffee und Kuchen und antialkoholische Getränke sorgen für ein reichhaltiges Angebot. Der Speisekarte sieht verschiedene Gerichte vor. In etlichen Geschäften sind Flyer ausgelegt, die aufzeigen, an welchen Ständen die Speisen zu finden sind.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.06.2018