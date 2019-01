Heckfeld.Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein – für Kinder in Peru und weltweit“ gingen die Sternsinger am Dreikönigstag im Lauda-Königshöfer Stadtteil Heckfeld von Tür zu Tür und brachten den Segen in die Häuser. Dabei kam ein Betrag von 938,78 Euro zusammen. Bild: Elena Heim

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019