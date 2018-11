Für funkelnde Kinderaugen gesorgt

Eine begeisternde Familien-Mitmach-Show präsentierte am Dienstagabend in der ausverkauften Festhalle in Oberlauda der bekannte Unterhaltungskünstler Daniel Kallauch.

Oberlauda. Der in Bremen geborene und seit 2007 mit seiner Familie im Ruhrgebiet lebende Liedermacher, Sänger, Kindermusiker, Puppenspieler und Komiker studierte von 1984 bis 1989 evangelische Theologie in Gießen. 1994 machte er sich als Kinderkünstler selbständig.

Inzwischen hat Kallauch, der 2016 sein 25-jähriges Kindermusik-Bühnenjubiläum feierte, bereits weit über 2500 Familienshow-Auftritte im gesamten deutschsprachigen Raum absolviert. Gleichzeitig trat er in zahlreichen TV-Shows wie etwa im ZDF und im Kika auf.

Kinderbibel verfasst

2012 verfasste der Künstler die „Schatzbibel“, eine Kinderbibel mit 24 Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament, die er daneben mit jeweils einem Lied vertonte. Ferner schrieb er gemeinsam mit seiner Ehefrau Anke ebenso speziell für Kinder das „Große Buch der Glaubensfragen“ („Weiß Gott, wer ich bin?“). Mittlerweile sind 33 Musikproduktionen unter anderem in seinem 2015 gegründeten eigenen Musik-Label erschienen.

Bei seinem Gastspiel, das von der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen initiiert, organisiert und veranstaltet wurde, präsentierte Daniel Kallauch in der komplett gefüllten Festhalle in Oberlauda sein aktuelles Programm „Ganz schön stark“. Begleitet wurde Kallauch wie bei seinen Familienshows üblich von Musikerfreund, Pianist und Arrangeur Wolfgang („Wolle“) Zerbin am Keyboard sowie von dem Vogel Willibald. Die Handpuppe zählt gleichsam seit langem zu Kallauchs Markenzeichen, ebenso wie seine roten Schuhe, die er stets bei seinen Auftritten trägt.

Willibald entpuppte sich jedoch nicht immer als Spaßvogel, sondern war auch reichlich wütend und traurig. Nachdem er in einem Musical nicht, wie erhofft, die Rolle der Biene Maja erhielt, obwohl er ein ganz ähnlich quer gestreiftes Trikot trug und zudem eine entsprechende Figur wie die berühmte Biene aufweisen habe können, geriet der große Vogel ziemlich in Rage. Während Daniel seinen tierischen Freund aufzumuntern versuchte, hatte Willibald allerdings einen anderen Plan ausgeheckt.

In „Ganz schön stark“ stellte Kallauch ebenfalls, wie bei seinen vorangegangenen Programmen, vor allem den Bezug zu kindlichen Lebenswelten her, den er zum einen mit Geschichten und Showdarbietungen sowie zum zweiten mit Liedern in aktuellen Rock- und Pop-Musikklängen garnierte.

„Sowohl kleine als auch große Menschen erleben Rückschläge und Niederlagen. Jeder braucht Ermutigung, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Es gibt immer eine helfende Hand. Das können die Eltern sein, gute Freunde oder auch das Vertrauen in Gott“, lautete eine seiner primären Botschaften sowohl symbolisch an Vogel Willibald als auch an die vielzähligen Besucher gerichtet.

An sich glauben

Gleichzeitig bedeute Stärke ebenso zum Beispiel, an sich zu glauben und regelmäßig zu üben. In diesem Stil war es Ziel des Sängers, Musikers und Entertainers sowie dreifachen Vaters, Kinder und Familien stark zu machen, wobei desgleichen die Vermittlung christlicher Werte wie Vertrauen, Freundschaft und Liebe im Mittelpunkt standen. „Ich will mit meiner Show begeistern, Lebensfreude und Spaß verbreiten sowie das Funkeln in den Kinderaugen sehen“, betonte er als weitere wesentliche Motive auch seines jetzigen Programms.

Dabei animierte Kallau Kinder und genauso Erwachsene zum Mitmachen, Mithüpfen, Mitklatschen und Mitsingen wie etwa bei dem Lied „Hey, hey, heja, du bist einzigartig auf der Welt“ sowie bei „Komm, wir wollen Freunde sein, mach doch einfach mit, lachen, streiten und verzeihn, ich tu den ersten Schritt“. Mit diesem Lied unterstrich er, dass jeder Mensch zwar einzigartig, jedoch nicht einsam auf dieser Welt sei, sondern Freunde habe.

„Papa, Papa, Supermann“, lautete der Titel einer anderen Komposition, die Kallau ganz speziell den Vätern im Publikum widmete, von denen er vier Freiwillige auf die Bühne bat sowie im „Superman“-Kostüm mittanzen und beim Refrain mitsingen ließ. „Es ist toll, dass es Mama gibt – Mama du bist mein Glück“, hob er in einem nächsten Lied gleichartig hervor. Nach einigen Zugaben ließ er für den Heimweg und zur Nacht „Mein Gott gibt gerne auf mich acht, das hat er immer schon gemacht“ als „Segens-Mutmacher-Lied“ erklingen.

Kallauch bot mit seiner rund 90-minütigen musikalischen und heiteren Mitmach-Show eine äußerst gelungene und kurzweilige Mischung von einerseits Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit sowie andererseits jeder Menge Spaß und Unterhaltung für Kinder bis hin für Erwachsene und ganze Familien.

Im Rahmen seines Gastspiels hatten die Besucher im Foyer der Festhalle die Gelegenheit, unter anderem Kallaus CDs, Lieder- und Textbücher sowie „Willibald“-Plüschfiguren zu erwerben. Zudem durften besonders Kinder bei einem Gewinnspiel mitmachen, bei dem als Hauptpreis ein Fanartikelpaket winkt.

Darüber hinaus bekam jedes Kind zum Abschied am Ausgang ein Poster geschenkt.

