Für Groß und Klein ein Heidenspaß

29 und noch immer „up to date“: Der Messelauf in Königshofen am 14. September zieht wieder zahlreiche Läufer an.

Königshofen. Wie kaum eine andere Sportart, kann der Langstreckenlauf jahrzehntelang bis weit ins Seniorenalter gesundheitsfördernd betrieben werden.

Der von der Natur für ausdauerndes Laufen optimierte menschliche Körper dankt die andauernde, mäßig belastende, Bewegung bekanntermaßen nicht nur mit positiven Effekten für Herz, Kreislauf, Bein-, und Rückenmuskulatur, Knochendichte und Körperhaltung, die bessere Sauerstoffversorgung des Gehirns verbessert zudem das Denkvermögen, wirkt demenzvorbeugend und stimmungsaufhellend.

Seit 30 Jahren dabei

So wundert es natürlich nicht, dass es Sportler gibt, die dem Messelauf in Königshofen seit Beginn vor fast 30 Jahren die Treue halten, jetzt aber mit ihren, mit dem Messelauf aufgewachsenen, Kindern und Enkeln antreten.

Im Laufe der Jahre hat sich dieses Event, unter Federführung der Sportstadt Lauda-Königshofen und der Leichtathletikabteilung des ETSV Lauda, zu einer Familienveranstaltung von „drei bis 80“ entwickelt, die aber, nach wie vor, von ambitionierten „Profis“, über die Region hinaus, gerne zur Marathon- und Triathlonvorbereitung genutzt wird. So werden für jedes Alter und Leistungsvermögen passende, zum Teil amtlich vermessene, Laufstrecken angeboten, alle mit Start und Ziel vor der Tauberfrankenhalle in Königshofen.

Die Vorschulkinder der Kindergärten der Stadt schnuppern beim Bambinilauf über eine etwa 500 Meter Rundstrecke durch Königshofen erste Wettkampfatmosphäre. Ihre älteren Geschwister dürfen sich beim Schülerlauf über eine 2,5 Kikometer lange Wendepunktstrecke im Kampf um den Schülerpokal für die teilnehmerstärkste Schule bewähren. Der 5-Kilometer-Hobbylauf mit Wendepunkt auf dem Radweg Richtung Lauda ist ideal für Jugendliche, Gelegenheitsläufer und Anfänger.

Der, neben dem Schülerlauf, teilnehmerstärkste 10-Kilometer-Hauptlauf entlang des Taubertal-Radwegs mit Wendepunkt am „Stimmungsnest“ Laudaer Marktplatz ist flach, abwechslungsreich. und verbindet die beiden Kernorte nicht nur räumlich. Stimmungskanonen sind die vielen, einheitlich und fantasievoll gekleideten, mit Wimpel oder Fahne gekennzeichneten, Teams von Cliquen, Vereinen und Firmen, mit fünf bis sieben Teilnehmern, die den Lauf in geschlossener Formation vom Start bis ins Ziel, gemeinsam bewältigen.

Die Königsdisziplin

Bei der Königsdisziplin, dem Halbmarathon über 21,1 Kilometer, geht es zunächst bis kurz vor das Laudaer Schützenhaus, dann zurück bis zum Bahnübergang in Königshofen, und dann nach letzter Wende am Marktplatz in Lauda zum Ziel an der Messe. Die drei schnellsten Teams, Frauen und Männer, bei den Hauptläufen auch der jeweiligen Altersklassen, sowie die teilnehmerstärksten Mannschaften werden im Anschluss in der Tauberfrankenhalle mit wertvollen Sachpreisen geehrt. Geldprämien gibt es zudem für die Einstellung der bestehenden Streckenrekorde über zehn und 21,1 Kilometer. Alle Finisher erhalten das begehrte Funktions-T-Shirt und haben die Chance bei der Verlosung der Startnummern ein wertvolles Sportrad zu gewinnen, während sie und ihr Anhang die „Oktoberfest“-Atmosphäre der Königshöfer Messe genießen.

Zur optimalen Vorbereitung sollten Interessenten trotz Hitze, die anstehende Ferien- und Urlaubszeit zum Lauftraining in hiesigen Wäldern nutzen und sich bereits jetzt zu einem der angebotenen Wettkämpfe über www.messelauf.de oder bei teilnehmenden Firmen und Vereinen anmelden. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Jahr die Ferien ein Tag nach dem Meldeschluss (10. September) zu Ende sind. Meldungen sind dann nur noch am Lauftag vor Ort, mit höheren Gebühren, möglich. arho

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019