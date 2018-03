„Für immer in meinem Herzen“

Anzeige

Lauda.In manchen Zeiten heißt die Liebe Trauer und wer sich von einem geliebten Menschen verabschieden muss, spürt die große Lücke, die das hinterlässt. Auch Kinder erleben Tod und Trauer und gerade Kinder haben die Angst, den Verstorbenen mit der Zeit zu vergessen - ja, zu verlieren. An einem Nachmittag möchte man Kindern die Gelegenheit geben, ein Erinnerungsstück zu schaffen, das sie mit der Person verbindet und der Traurigkeit ein Gefäß gibt. Dieser Nachmittag für Kinder findet am Donnerstag, 29. März, von 14 bis 17 Uhr im ehemaligen Kindergarten in Messelhausen (Kirchholzstraße 27) statt. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldungen entweder über www.se-lk.de oder im Pfarrbüro Lauda (0 93 43 /12 04). Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 22. März.