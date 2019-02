Für Kommunalwahlen bereit

Gerlachsheim.Am vergangenen Wochenende hatte der CDU-Ortsverband zu einer Mitgliederversammlung ins Sportheim des VfR Gerlachsheim eingeladen, um die Kommunalwahlen am 26. Mai vorzubereiten.

Eingangs gab Stadtrat Norbert Groß einen Überblick über die aktuellen Themen im Gemeinderat. Beginnend mit der erfreulichen Meldung, die in dieser Woche aus Stuttgart kam, berichtete Groß über den Klostervorplatz in Gerlachsheim und die nun erfolgte Förderzusage des Landes in Höhe von knapp 215 000 Euro.

Er dankte dem Landtagsabgeordneten Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, der sich in Stuttgart hierfür eingesetzt und stark gemacht habe. Daneben ging Groß auf einige Großprojekte im Stadtgebiet, wie etwa das Areal rund um den Bahnhof in Lauda oder das Sanierungsgebiet Eisenbahnervorstadt in Königshofen, ein. Positiv für junge Familien sei auch, dass in zahlreichen Stadtgebieten neue Baugebiete auf den Weg gebracht werden.

Anschließend wurden Dominik Martin, Edgar Klingert, Dr. Hannes Lurz und Norbert Groß nach einer kurzen Vorstellung von den Mitgliedern als Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen einstimmig vorgeschlagen. Norbert Groß vertritt Gerlachsheim bereits seit 1994 im Gemeinderat und als Bürgermeisterstellvertreter. Außerdem engagiert sich der Bauunternehmer seit vielen Jahren als Vorsitzender der Musikkapelle. Dr. Hannes Lurz, von Beruf Arzt und Lehrer, ist unter anderem aktives Mitglied der KjG und der Jungen Union.

Edgar Klingert ist vor allem über die freiwillige Feuerwehr bekannt und konnte als ehemaliger Abteilungskommandant viel kommunalpolitische Erfahrung sammeln. CDU-Ortsvorsitzender Dominik Martin arbeitet als politischer Referent. Seit 2015 ist er zudem Bezirksvorsitzender der Jungen Union Nordwürttemberg und engagiert sich in mehreren örtlichen Vereinen.

Öffentliche Vorstellung

Außerdem wurde bei der Versammlung bekannt gegeben, dass neben einer öffentlichen Kandidatenvorstellung auch eine Veranstaltung mit Thomas Bareiß MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, organisiert wird.

Nach einer allgemeinen Aussprache bedankte sich der Vorsitzende Dominik Martin bei den Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen.

Es sei sehr erfreulich, dass man mit dieser Liste dem Wähler ein großes Spektrum politischer, beruflicher und persönlicher Erfahrungen der Kandidaten anbieten könne. Die CDU Gerlachsheim sei bereit, um motiviert in den Wahlkampf zu starten. cdu

