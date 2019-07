Lauda-Königshofen.Die katholische Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen veranstaltet am Samstag, 6. Juli, ihre Fußwallfahrt nach Walldürn. Das Leitwort lautet: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ Die Pilgerzüge aus Lauda und aus Königshofen werden ihre bewährten Wege gehen und sich dann in Waldstetten vereinigen. Von dort aus geht es gemeinsam nach Walldürn mit einer Station am so genannten Mergentheimer Bildstock. Die beiden Pilgerzüge werden jeweils von den Pfarrern der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Stefan Märkl und Pfarrer Ralph Walterspacher, begleitet. Die Wallfahrerinnen und Wallfahrer, die mit dem Pilgerzug Königshofen pilgern wollen, treffen sich bereits um 2.30 Uhr an der katholischen Kirche in Königshofen. Während einer Rast an der Waldhütte in Buch ist für Kaffee und Kuchen gesorgt, eine weitere kurze Pause wird in Waldstetten sein. Der Pilgerzug aus Lauda startet um 2.45 Uhr am Kiliansbrunnen neben der Stadtkirche. Dann geht es über Oberlauda (3.10 Uhr Gasthaus Engel) und Heckfeld (3.55 Uhr am üblichen Treffpunkt) nach Erfeld, wo wieder gefrühstückt wird. Der Pilgergottesdienst in Walldürn beginnt um 11 Uhr. Die Musikkapellen Messelhausen und Oberlauda werden den Gottesdienst mitgestalten. Zu dieser Wallfahrt, die über eine Wegstrecke von 30 Kilometer führt, sind alle Interessierten aus Nah und Fern willkommen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es bei Olaf Bamberger, Telefon 0172/7597145, für Königshofen und Richard Feuerstein, Telefon 09343/3812, für Lauda. Es besteht auch die Möglichkeit, mit dem Bus der Musikkapellen mitzufahren: Hinfahrt um 9.10 Uhr an der Bushaltestelle Messelhausen, um 9.25 Uhr Autohaus Fertig in Lauda, anschließend Zustiegsmöglichkeit Haltestelle Grundschule Oberlauda, Gasthaus Engel Oberlauda und Bushaltestelle Heckfeld. Rückfahrt um 14.30 Uhr. Anmeldung für die Busfahrt bei Berthold Renk, Telefon 09343/4469.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.07.2019