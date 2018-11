FV Oberlauda ernannte zwei neue Ehrenmitglieder

Oberlauda.Wenn der FV Oberlauda zum Kameradschaftsabend aufruft, kommen sie alle – Aktive und Passive, Ehrenmitglieder und Ehrengäste, Trainer und Übungsleiter, Helfer und Betreuer. Ihnen allen galten die Grußworte des Vorsitzenden Christoph Don. Für den Tischschmuck zeichneten Claudia Braun, Siggi Jaekel und Traudel Haas verantwortlich, Margarete und Rudi Don hatten einmal mehr die Tombola organisiert und die Narrengesellschaft die Bewirtung übernommen.

Mit der Bekanntgabe des weiteren Verlaufs leitete Christoph Don zum Abendessen über. Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder stand danach auf der Tagesordnung, die abwechselnd von ihm, seinen beiden Stellvertretern Ulf Neuenfeldt und Norbert Sack und von Georg Alter (BFV) durchgeführt wurden.

Die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft bekamen Markus Heinrich, Carsten Öhm, Horst Hack und Christian Jaekel. Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Brigitte Spänkuch, Karl-Heinz Mühleck, Martin Kollmar und Gerhard Kuhn. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft kriegten Helmut Tegtmeyer, Stefan Wolf und Alexander Braun. Die Medaille in Bronze für zehn Jahre aktiv erhielt Katrin Kollmar. Kurt Breitenstein und Alwin Haas wurden für 50-jährige Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Verabschiedet wurden mit Andreas Holler, Albert Mohr (mit Gattin Christine) und Thomas Haas (mit Gattin Traudel) drei „Urgesteine“ des FVO, die zusammen fast 80 Jahre dem Beirat angehört hatten. Neben kleinen Präsenten gab es für die Frauen Blumen und für alle zusammen stehenden Applaus.

Fabian Bayer bedankte sich stellvertretend für die erste Mannschaft bei den für den Spielbetrieb Verantwortlichen des FVO und beim Trainer Uwe Winter für die hervorragende Zusammenarbeit in der aktuellen Saison. Auch hier gab es Präsente. Die Rückblicke für die „Erste“, den Nachwuchs und die Damenmannschaft moderierte erstmals Christoph Stang in Form einer Talkrunde mit den drei Betreuern. Aus dem lockeren Gespräch, das streckenweise sogar ein Diskussionsformat erreichte, kristallisierte sich heraus, dass Uwe Winter im Spielbetrieb in der Spielgemeinschaft Gerlachsheim/Lauda/Oberlauda durchaus eine Perspektive mit Luft nach oben sehe, allerdings dürfte der Trainingsfleiß etwas besser sein. Die Chemie stimme und der derzeitige Tabellenplatz sei ohne besonderen Aufwand erreicht worden.

Im Nachwuchsbereich betreut der FVO neben einer Bambinimannschaft noch eine F- und eine E-Jugend, Letztere war zum Saisonende sogar Staffelerster. Ulf Neuenfeldt erinnerte einmal mehr daran, dass eine gute und zukunftsorientierte Jugendarbeit unweigerlich zum sportlichen Fundament des FVO gehöre.

Die Damenmannschaft hat in diesem Jahr von der bisher üblichen Ganzjahresrunde auf die „normale“ Runde umgestellt, spielt also momentan schon die zweite Runde. Zurzeit belegt die Mannschaft den dritten Tabellenplatz. Das Durchschnittsalter beträgt 24 Jahre und je ein Trainingslager am Gardasee und am Altmühlsee, beide selbst finanziert, haben den Zusammenhalt gefördert und die Mannschaft auch für auswärtige Spielerinnen interessant gemacht. Daraus resultierend auch die sehr hohe Trainingsbeteiligung.

Martin Kollmar erinnerte daran, dass die Spielerinnen inzwischen nicht nur aus Oberlauda, sondern auch aus Lauda, Gerlachsheim, Königshofen, Bad Mergentheim und Distelhausen kämen. Sein Aufruf: „Wer noch eine Tochter oder Enkelin hat, die gerne Fußball spielen will, kann sich gerne bei mir melden.“ Alle drei Diskussionsteilnehmer bestätigten das hohe Maß der Unterstützung durch den Verein, gleich in welcher Form, wünschten sich jedoch hin und wieder etwas mehr Zuschauer.

Natürlich gab es auch wieder eine Tombola mit tollen Gewinnen. Die Lose waren schnell verkauft, Rudi Don verteilte die Hauptpreise. Wer noch einen Schinken mit nach Hause nehmen wollte, musste beim Schätzspiel erraten, wie viel Tore beim Nachtelfmeterschießen erzielt wurden. Der Preis stammte von Harry Ebert und die Gewinnerin war Luisa Jouaux. Sie lag bei 1107 Toren mit geschätzten 1106 nun wirklich nur haarscharf daneben. erha

