Gäste aus Boissy

Lauda-Königshofen.Zum zweiten Mal in Lauda-Königshofen zu Gast war ein Handball-Freizeit-Team aus der Partnerstadt Boissy-Saint-Léger. Höhepunkt des Besuchs, der im Zeichen der französisch-deutschen Partnerschaft stand, war ein Freundschaftsspiel der gemischten Equipe aus Boissy gegen ein gemischtes Team aus Lauda-Königshofen in der Sporthalle in Lauda. Nach Ankunft der rund 20-köpfigen französischen Delegation und einem gemeinsamen Training wurde gemeinsam ein Grillabend veranstaltet. Im Anschluss an das Freundschaftsspiel am darauffolgenden Vormittag standen am Nachmittag eine Stadtrundfahrt und ein Freibadbesuch sowie am Abend eine Weinbergwanderung auf dem Programm. „Es ist sehr erfreulich, dass auch im Sport und unter den Handballern die Städtepartnerschaft gelebt wird“, betonten Claudia Heidrich, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, als auch Mitglieder der französischen Gästegruppe. Besonders „Neulinge“ zeigten sich beeindruckt von der schönen Landschaft des Taubertals sowie von der Sauberkeit in ihr und in der Stadt. Die 2001 offiziell beurkundete Partnerschaft zwischen beiden Städten kann 2021 20. Geburtstag feiern. Diesbezüglich bekräftigte die Freizeit-Handball-Equipe aus Boissy, dass sie voraussichtlich in dem Jubiläumsjahr erneut nach Lauda-Königshofen zu Besuch kommen werde. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019