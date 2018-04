Gardetänze bildeten die Höhepunkte

Jung unterhält Alt: Die Kindergarde der Oberlaudaer „Rootzen“ begeisterte nun die Laudaer Senioren beim ökumenischen Fasnachtsmittag im gut besetzten Saal der historischen Pfarrscheune. © Herbert Bickel

„Je oller, desto toller“: So oder so ähnlich lautete die Devise, als jetzt die Senioren in Lauda gemeinsam auf die närrische Pauke hauten.

Lauda. Die Zusammenarbeit klappt bereits seit rund drei Jahrzehnten reibungslos: Gemeinsam hatten sich die katholische Pfarrgemeinde St. Jakobus und die evangelische Kirchengemeinde der Friedenskirche schon Ende der 80er-Jahre darauf verständigt, die

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.02.2018