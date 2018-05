Gartenhaus stand in Flammen

Anzeige

Lauda-Königshofen.Eine Zeitungsausträgerin bemerkte am frühen Samstagmorgen den Brand einer Gartenhütte in der Oberlaudaer Straße in Lauda. Das Gartenhäuschens brannte komplett nieder. Nahe gelegene Sträucher wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr Lauda konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen auf ein nebenstehendes Gartenhäuschen verhindert wurde. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bisher unklar. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.