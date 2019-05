Gaumenfreuden und Ohrenschmaus

Lauda.Beste Stimmung und Unterhaltung gab es auch in diesem Jahr wieder bei der „Wood-Rock-Weinprobe“ im Rathaussaal der Stadt Lauda-Königshofen.

Die neunte „Wood-Rock-Weinprobe“ am Freitagabend unter dem Motto „Leidenschaft“, bildete erneut den Auftakt des Weinfestes in Alt-Lauda, das vom Freitag 31 Mai, bis Sonntag 2. Juni, stattfindet. Veranstaltet wurde die komplett ausverkaufte Eröffnungsweinprobe wieder von der Stadtverwaltung und den Weinbaubetrieben aus Lauda-Königshofen.

In diesem Jahr wurden nach dem Auftakt mit einem Secco Rosé des Winzerhofes Strebel aus Beckstein anschließend insgesamt vier Weinpaare der Becksteiner Winzer eG, des Weinguts Benz aus Beckstein, des Bioweinguts Baumann aus Gerlachsheim und des Winzerhofes Strebel sowie zum Ausklang ein edelsüßer Schwarzriesling Auslese-Dessertwein des Weinguts Sack aus Lauda serviert, darunter sechs Weiß- und Rotweine.

Korrespondierend zu den jeweiligen Weinpaaren wurden an einem Buffet Gaumenfreuden vor allem mit Wurst- und Käsespezialitäten dargeboten. Wie bereits in den Vorjahren gab es für die zahlreichen Besucher bei dieser „etwas anderen Weinprobe“ im Rathaus sowohl Steh- als auch Sitzplätze, an denen bei den Gästen bis nach Mitternacht beste und ausgelassene Laune herrschte.

Charmant sowie mit Fach- und Hintergrundwissen vorgestellt wurden die ausgewählten Edeltropfen von der gegenwärtig noch regierenden Badischen Weinkönigin Miriam Kaltenbach aus Gundelfingen-Wildtal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Die 69. Badische Weinhoheit, ausgebildete Winzerin und derzeitige Weinbau-Studentin in Geisenheim wurde im vergangenen Jahr in Paris mit dem Titel als beste Jungwinzerin Europas ausgezeichnet. „Sie alle bringen Leidenschaft für Musik, Wein und kulinarische Genüsse sowie fürs Feiern mit“, hieß Miriam Kaltenbach die Gäste, darunter auch die Taubertäler Weinkönigin Michaela Wille aus Dittwar und deren Schwester Christina, aktuell amtierende Taubertäler Weinprinzessin, willkommen.

In entspannter und genussvoller Atmosphäre präsentierte auch in diesem Jahr wieder Holzbildhauer Heinz A. Theobald aus Lauda geschnitzte Kunstwerke. Gleichzeitig sorgte er in ebenfalls bewährter Weise als DJ und Moderator mit fetzigen Rock- und Popklassikern vorwiegend aus den 1960er, 70er und 80er Jahren für musikalische Unterhaltung und Stimmung. Begleitend gab der „Wood-Rocker“ allerlei interessante Informationen sowie spezifische Geschichten und Episoden zu den ausgesuchten Musikstücken, zu deren Künstler und zu den jeweiligen Zeitepochen zum Besten. Zudem erzählte er über die Geschichte des „Wood-Rock“ und über sein Leben mit der Rockmusik. Als spezielles Thema hatte Theobald in diesem Jahr „Außergewöhnliche Instrumente in der Rockmusik“ gewählt.

Sowohl Instrumente als auch Musik der außergewöhnlichen Art boten „Flixa und Kilian“ aus Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg). Das eindrucksvolle Duo mit Silke und Dirk Kilian zauberte mit traditionellen Instrumenten wie zum Beispiel Dudelsack, Harfe und Rahmentrommel unter anderem keltische, bretonische, arabische und mittelalterliche Musikklänge.

Nach dem offiziellen Programm und der letzten Weinprobe waren die Besucher noch zum Verweilen eingeladen und hatten dabei die Gelegenheit zum weiteren Genuss von Weinen aus dem Ausschank des Rathausteams.

Auch die neunte „Wood-Rock-Weinprobe“ war wieder eine äußerst erfolgreiche und absolut gelungene Einstimmung und Auftaktveranstaltung für das kommende Altstadt-Weinfest. Dort wird von den teilnehmenden Vereinen und Organisationen erneut ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Gesang, Tanz und weiteren kulturellen Darbietungen präsentiert. Einhergehend erwarten die Besucher an zahlreichen Weinständen, in Lauben und Höfen sowie in Kellergewölben insbesondere erlesene Weine und vielfältige kulinarische Spezialitäten. Offiziell eröffnet wird das Weinfestwochenende am Freitag, 31. Mai, um 17 Uhr durch Bürgermeister Thomas Maertens unter anderem mit der Taubertäler Weinkönigin Michaela Wille.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019