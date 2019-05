Gebäude kann ausgiebig besichtigt werden

Gerlachsheim.Beim Frühlingskaffee des Heimat- und Kultuervereins gibt es erneut die Möglichkeit, die Räume des Gärtnerhauses zu besuchen – Schusterei, Ausstellungsraum der Freiwilligen Feuerwehr, Denkmal der Kriegsteilnehmer von 1870 sind feste Bestandteile. Die Nähmaschinensammlung und die Sammlung von Bügeleisen wurden neu arrangiert. Zum ersten Mal werden etliche Ansichten der Gerlachsheimer Brücke, von Malern aus Nah und Fern, präsentiert.

Am Sonntag, 26. Mai, ab 15 Uhr gibt es ein gemütliches Beisammensein. Parallel dazu wird auch die Dorfmühle zur Besichtigung geöffnet sein. Der Turbinenraum wurde im letzten Jahr nach dreijähriger Bauzeit fertiggestellt.

Während 2015/16 der Rückbau der alten Turbine den Schwerpunkt bildete, zeigte sich mit zunehmenden Arbeitsfortschritt, dass die ursprünglichen Vorstellungen sich so nicht erfüllen ließen. Im Jahresverlauf 2016/17 wurde die bauliche und fachliche Planung vorangetrieben und natürlich auch der erforderliche Investitionsrahmen erarbeitet. Bauliche Maßnahmen in dieser Zeit waren das Instandsetzen der beiden Schütze. Nachdem mit dem Fachbetrieb die baulichen Maßnahmen und die technischen Punkte für eine neue Turbine geklärt war, wurde der weitere Fortgang geplant. Beim Umbau wurde darauf geachtet, dass die Leistung der überarbeitenden gebrauchten Turbine mit der alten Turbine identisch ist.

Das bestehende Wassergefälle von 1,67 Meter musste berücksichtigt, die Durchflussmenge des Wassers berechnet werden. Hier zeigte sich, dass die Werte sich nicht verändert haben. In älteren Unterlagen wurde bereits die identische Wassermenge angegeben. Seit Juni 2018 zeigt sich mittlerweile ein komplett neues Bild. Die Turbine erzeugt ökologischen Strom. In den ersten Wochen von Juni bis September wurde nach der abgeschlossenen Testphase auch deutlich, dass der trockene Sommer seine Spuren hinterlässt. Die erzeugte tägliche Strommenge bzw. die Leistung ging ab Oktober kontinuierlich zurück.

Was in aller Munde ist, dass der Klimawandel massiv voranschreitet, hat der Heimat- und Kulturverein hier nachvollzogen. Dieser Trend hat sich bis heute nicht verbessert. Kurzfristige Regenfälle sind schnell verpufft. Trotzdem hat sich diese Investition gelohnt.

Im Turbinenraum wurde eine neue Fotoausstellung installiert, um die einzelnen Bauphasen sichtbar zu dokumentieren. Des Weiteren wurden etliche Objekte aufgebaut, um allen Besuchern einen Eindruck zu vermitteln, mit welcher Technik früher die Stromgewinnung vonstatten ging. Auch im Mahlraum wurden weitere Objekte für die Ausstellung aufgearbeitet, die sich harmonisch in die Räume einfügen. In der Zwischenzeit laufen die Planungen für die nächsten anstehenden Aufgaben. Die Sanierung der Räume im zweiten Obergeschoss ist eine der nächsten Aufgaben. In den letzten Monaten waren Helfer aktiv, um den Hühnerstall zu säubern. Die Holzkonstruktion, die marode Isolierung, Reste des Hühnerbetriebes wurden deinstalliert und entsorgt. Zu Tage gekommen ist eine großzügige Fläche, die es zu gestalten gilt.

