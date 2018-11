Gedenken für Opfer von Krieg und Gewalt

Königshofen.Nach dem sonntäglichen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Mauritius trafen sich auch in diesem Jahr wieder die Fahnenabordnungen der Vereine, Ehrenwachen der Feuerwehr und eine ansehnliche Anzahl Königshöfer Bürger im Friedhof am Fuße des Turmbergs bei den Gräbern der in den Osterkämpfen um Königshofen 1945 gefallenen Soldaten zu einer Gedenkfeier.

Unter Beteiligung von Christiane Schäffner (katholischen Kirchengemeinde), Ekkehard Hüneburg (evangelische Kirchengemeinde) und Stadtrat Herbert Bieber, hielt Bürgermeister Thomas Maertens die Gedenkansprache. Doch war es durch die mangelhafte Beschallung und dem immer wieder auffrischen-den Wind schwierig, den Ausführungen des Bürgermeisters in Gänze folgen zu können.

Maertens ging nicht nur auf die beiden Weltkriege und das Leid und Elend vieler Menschen ein, das in diesem Zusammenhang über Europa gekommen war. Er berichtete auch ausführlich von der erst kürzlich in Boissy-Saint-Léger stattgefundenen Gedenkveranstaltung am 11. November, dem Tag der deutschen Kapitulation, dem Ende des Ersten Weltkriegs. Doch für ihn sei der Volkstrauertag nicht nur ein wichtiges Datum, um an die beiden schrecklichen Weltkriege zu erinnern. Es gehe bei dem Gedenken auch darum, aufzuarbeiten, wie totalitäre Regime mit Minderheiten, mit Menschen mit Behinderungen und politisch Andersdenkenden umgegangen seien und wie es heute noch tagtäglich zur Verfolgung und Ermordungen von Christen in Islamischen Staaten und Teilen Asiens komme.

Maertens appellierte, alles daran zu setzen, für ein friedliches Miteinander der Völker und Kulturen, für unsere eigene Zukunft, aber auch der Zukunft der Kinder und Enkelkinder.

Die Gedenkfeier wurde wie gewohnt in würdiger Weise vom Königshöfer Musikverein und dem katholischen Kirchenchor St. Mauritius musikalisch getragen und umrahmt. bege

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018