„Geilomat“ und viele Gänsehaut-Momente

Die „größte Udo-Lindenberg-Panik-Show Baden-Württembergs“ lockte am Samstag viele Musikbegeisterte zum Benefizkonzert von Rudi Wartha.

Oberlauda. „Ich mach’ mein Ding!“ Das offizielle Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha aus Lauda lebt den Song seines Vorbilds, ob in der Freizeit oder auf der großen Bühne – seiner Bühne – wie bei seiner größten Panik-Show in Baden-Württemberg am Samstag in der Festhalle Oberlauda.

Schon zu Beginn zeigte sich, dass eine ganz besondere Stimmung in der Luft lag. Hundertscharen an Zuschauern aus nah und fern folgten des Panik-Paten Ruf nach Oberlauda, um einer noch nie dagewesenen Benefizveranstaltung beizuwohnen, die Konzerten großer Pop- und Rockg rößen der Gegenwart um nichts nachstand.