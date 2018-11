Unterschüpf/Sachsenflur.Die Geistliche Musik zum Advent wird dieses Jahr eine besondere Spannung in sich tragen: Was geschieht, wenn eine klassisch ausgebildete und versierte Mezzosopranistin einer sensiblen bis explosiven Soulröhre begegnet? Susanne Oehm-Henninger meets Anja Bundschu – mit dem Chor Gospeltime, Michael Schlor am Klavier und Fenja Henninger an der Violine.

Gesungen, neu arrangiert und interpretiert werden moderne Weihnachtslieder von „Santa Claus is coming to Town“ bis „Let it snow“. „The Christmas Way“ beginnt in der evangelischen Kirche Sachsenflur am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018