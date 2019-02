Gemeinderat will über Flächen beraten

Lauda-königshofen.Noch mal beraten will der Gemeinderat über die Festlegung von Vorrangflächen für Photovoltaikanlagen in Lauda-Königshofen. Die Stadt möchte unter anderem wissen, wo eventuell mögliche Standorte für Freilandphotovoltaikanlagen im Stadtgebiet sind. Marco Hess (CDU) sah es als sinnvoll an, die Grundstücke dafür im Vorfeld selbst festzulegen, um sie dann Interessenten anbieten zu können. Für Hubert Segeritz (Freie Bürgerliste) stellte sich die Frage: „Warten wir, bis ein Interessent mit einer Fläche kommt oder geben wir die Flächen vor?“ Bürgermeister Maertens will das Thema nun in der nächsten Bauausschusssitzung vor einer Entscheidung beraten lassen. thos

