Gemeinsames Konzert

Oberlauda.Wenn man schon das ganze Jahr fleißig probt, dann will man das Erlernte natürlich auch einer möglichst breiten Öffentlichkeit vortragen. Schon seit Jahren kooperieren die Musikkapellen aus Oberlauda und Messelhausen erfolgreich und organisieren gemeinsame Auftritte. Neben den Weihnachtskonzerten, in Oberlauda zum Beispiel im Rahmen der Dorfweihnacht, gibt es natürlich auch Konzerte über das Jahr verteilt und am Samstag, 29. Juni, ist es in der Turnhalle Oberlauda, Beginn 20 Uhr, wieder so weit.

Unter dem Motto „Gemeinsam musizieren“ wurde wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm quer durch die Musikliteratur zusammengestellt. Die Beiträge reichen dabei von fast schon musikkapellen-typischen Polkas oder Märschen bis hin zu moderneren Kompositionen.

June Weber wird mit ihrer klaren Stimme Programm und Konzert noch zusätzlich bereichern und aufwerten.

Der Eintritt zu diesem musikalischen Leckerbissen ist frei, wer will, kann nach dem Konzertende einen Obolus in das bereitstehende Körbchen werfen. Snacks und Getränke gibt es vor Beginn, in der Pause und am Ende der Veranstaltung. Die Gesamtleitung hat Luk Murphy. erha

