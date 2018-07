Genehmigte Kapazität übersteigt Antrag um das Dreifache

Anzeige

Mit Datum vom 22. Juni wurde der Firma Hch. Konrad Bau GmbH & Co. KG. (im Folgenden Firma Konrad Bau) die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zum Betrieb einer Bodenverbesserungsanlage in Gerlachsheim erteilt. Jedoch der Reihe nach: Anfang Oktober 2015 fand in der Turnhalle von Gerlachsheim eine Informationsveranstaltung der Firma Konrad Bau zusammen mit dem Bürgermeister und weiteren Vertretern der Stadt Lauda-Königshofen statt. Bei dieser Informationsveranstaltung klärte die Firma über ihre Pläne zum Betrieb einer Bodenverbesserungsanlage (im Folgenden BVG) auf.

Hierfür wurde nach dem Vortrag des Geschäftsführers, Herrn Köhler, an vier Informationsständen über die Art der Verarbeitung der Abfallstoffe informiert. Herr Köhler stellte in seinem Vortrag klar, dass die Anlage eine max. Kapazität von 50 000 Tonnen pro Jahr in Form von Erde, Gestein und Asphalt haben soll.

Diese 50 000 Tonnen sind die maximale Kapazität, welche, so Köhler, auf lange Zeit nicht erreicht werden könne. Momentan ist ein jährlicher Umschlag von lediglich rund 10 000 Tonnen im Jahr denkbar. Denn sobald der Transportweg eine gewisse Größe erreicht, ist der Transport nach Gerlachsheim nicht mehr rentabel.