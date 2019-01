Genehmigung erteilt

Oberbalbach.Der Technische Ausschuss erteilte am Montagabend der Vodafone GmbH das städtebauliche Einvernehmen für eine neue Mobilfunksendeanlage in Oberbalbach. Der Sendemast soll die Telekommunikationsinfrastruktur in Oberbalbach sowie die Qualität und Kapazität des Vodafone-Mobilfunknetzes verbessern.

Dringender Bedarf

Wie Bürgermeister Thomas Maertens mitteilte, habe Vodafone einen dringenden Bedarf dafür ermittelt. Die Stadträte befürworteten die Errichtung dieser neuen Mobilfunksendeanlage in Oberbalbach. Jörg Aeckerle (SPD/Freie Bürger) und Marco Hess (CDU) rieten alledings dazu, Vodafone nicht dazu zu verpflichten, auf ihren Masten auch andere Mobilfunkunternehmen zu dulden. Nach Auffassung beider Stadträte würde eine solche Verpflichtung eher hinderlich für die Realisierung sein. Der Technische Ausschuss verständigte sich deshalb in seinem Beschluss lediglich auf eine Empfehlung: „Die Stadt Lauda-Königshofen empfiehlt, die neue Infrastruktur auch anderen Mobilfunkunternehmen zur Verfügung zu stellen.“ thos

