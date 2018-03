Generationswechsel in der Führung vollzogen

Anzeige

Im zweiwöchigen Rhythmus wurden Übungen und Maschinistendienste durchgeführt. 2017 wurden drei Übungen mit Messelhausen und Marbach absolviert.

Im letzten Jahr wurde die Abteilung Gerlachsheim zu 17 Brandeinsätzen, acht Hilfeleistungseinsätzen und vier Sicherheitsdiensten alarmiert.

Nach den Ausführungen des Abteilungskommandanten folgten die Berichte des Jugendgruppenleiters, des Vorsitzenden der Ehrenkameraden, des Kassenwarts und der Kassenprüfer mit der Entlastung des Vorstands.

Drei Mitglieder wurden als Feuerwehranwärter in den aktiven Feuerwehr Dienst aufgenommen. Nicole Bohnet wurde zur Feuerwehrfrau, Jonas Berger und Andre Schenk zum Oberfeuerwehrmann und Eva-Maria Klingert-Burger zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Für regelmäßiges Erscheinen in der Jugend erhielten Lisa-Marie Baumann, Prisca Colberg und Jonas Baumann eine Urkunde und ein Präsent. In der aktiven Wehr wurden Edgar Klingert, Berthold Baumann, Bianca Klingert, Eva-Maria Klingert-Burger mit Urkunde geehrt. Für 50 Jahre wurde Harald Hammer ausgezeichnet.

Nach 26 Jahren als Kommandant durfte Edgar Klingert altersbedingt sein Amt in der Abteilung Gerlachheim nicht mehr weiterführen. Somit stand die Wahl des Abteilungskommandanten und seiner zwei Stellvertreter an. Zum Abteilungskommandanten wurde Klaus Baumann, zum ersten Stellvertreter Markus Zorn und zum zweiten Stellvertreter Nicole Bohnet gewählt. Außerdem wurde Jonas Berger in den Ausschuss gewählt.

Die Feuerwehr Gerlachsheim blickt auf ereignisreiche 26 Jahre unter Kommandant Edgar Klingert zurück. In dessen Amtszeit wurde durch ihn das alte LF 8 von Lauda mit dem für Gerlachheim neuen Bereich Atemschutz übernommen. Außerdem wurde durch ihn vom THW ein Fahrzeug angeschafft und für den Feuerwehrdienst umgebaut. Unter seiner Führung fanden der An- und Umbau des Gerätehauses sowie die Ersatzbeschaffung für das alte LF 8 ein Staffellöschfahrzeug statt. Unter seiner Weitsicht wurden die Gründung der Jugendfeuerwehr und des Fördervereines in die Wege geleitet und umgesetzt. Er war jahrelang stellvertretender Stadtkommandant und Mitglied in der Führungsgruppe Lauda-Königshofen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen, auch Taubertalachse genannt, wurde durch ihn federführend in die Wege geleitet. Für seine pflichtbewusste Tätigkeit wurden er und seine Familie mit einem Präsentkorb und einen Gutschein geehrt. Zum Abschluss folgten dann noch die Grußworte von Bürgermeister Thomas Maertens, Stadtkommandant Jürgen Segeritz, Ex-Kreisbrandmeister Elmar Wohlfart und Vorsitzender des Feuerwehr Fördervereins, Peter Kulnick, an die Mannschaft. ffw

Mittwoch, 28.03.2018