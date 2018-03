Genüsse gepaart mit Literatur und Musik

Anzeige

Beckstein.„Wine and Crime“ lautete das Motto bei Musik, Literatur und Wein mit Karin Friedle-Unger im St.-Kilian-Keller der Becksteiner WeinWelt. Präsentiert wurde die musikalische und literarische Wein-Soiree von der Becksteiner Winzer eG in Kooperation mit der Buchhandlung Moritz & Lux und der Stadtbücherei Lauda-Königshofen.

Die Sängerin, Pianistin und Schauspielerin Karin Friedle-Unger alias „Karin Fu“ aus Langenburg ist bekannt als Wein- und Wortliebhaberin und hat sich seit langem einen Namen in der Kleinkunstszene der Region Hohenlohe sowie der weiteren Umgebung gemacht.

Getreu dem Motto „Wine & Crime“ las und erzählte „Karin Fu“ spannende Kriminalgeschichten, die sie mit altbekannten Kriminalsongs an ihrem Piano umrahmte. Musikalisch standen unter anderem Lieder und Klassiker von Reinhard Mey („Der Mörder ist immer der Gärtner“), Roberta Flack („Killing Me Softly“), Sheena Easton („For Your Eyes Only“ aus James Bond 007), Hazy Osterwald („Kriminaltango“) sowie die Ballade von „Mackie Messer“ auf dem Programm.