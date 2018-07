Genüsslicher und informativer Abend

Anzeige

Lauda.„Johann August Sack - Weingut im Taubertal trifft Staatsweingut Meersburg am Bodensee“ lautete das Motto bei einer Vergleichsprobe und kulinarischen Weinreise durch Baden beim Weingut in Lauda. Bei dem sehr genüsslichen, interessanten und informativen Abend erfuhren die zahlreichen Gäste von dem Meersburger Weingutsdirektor Jürgen Dietrich und dem Weingut-Geschäftsführer Karlheinz Sack viel Wissenswertes unter anderem über die jeweiligen Weinbauregionen und Weingüter.

Der 1210 dokumentierte Beginn des Weinbaus in Meersburg war zugleich auch der Anfang des Weingutes der Fürstbischöfe von Konstanz, das Jahrhunderte später Staatsweingut werden sollte. Im Zuge der Säkularisierung 1802/03 durch Napoleon fiel das Fürstbischöfliche Weingut an das junge Großherzogtum Baden und wurde als „Großherzoglich-Badische Domänenkellerei“ die erste Weinbaudomäne Deutschlands. Nach dem zweiten Weltkrieg erfolgte die Umbenennung in Staatsweingut. Heute gehört das Unternehmen dem Land Baden-Württemberg und ist als Landesbetrieb dem Finanzministerium unterstellt.

Als erstes Weingut in Baden wurde das Staatsweingut Meersburg im Juli 2012 mit dem Nachhaltigkeitssiegel „FairChoice“ zertifiziert. Dieses Siegel zeichnet Betriebe aus, die bestimmte ökologische (zum Beispiel Schutz von Böden und Gewässern, Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft), soziale (unter anderem gerechte Entlohnung der Mitarbeiter, gesellschaftliches Engagement) und ökonomische Kriterien (zum Beispiel Eigenkapitalrentabilität) erfüllen.