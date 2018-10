Gerlachsheimer Originale stellen edle Tropfen vor

Gerlachsheim.Die Musikkapelle Gerlachsheim veranstaltet am Samstag , 27., und Sonntag, 28. Oktober, in der Turn- und Festhalle ein Weinfest. Dabei werden neben zahlreichen edlen Tropfen viele kulinarische Spezialitäten und Genüsse sowie ein umfangreiches musikalisches Unterhaltungsprogramm geboten.

Den Auftakt zum Gerlachsheimer Weinfest bildet am Samstagabend ab 19.30 Uhr (Saalöffnung um 19 Uhr) eine Verkostung mit insgesamt sechs ausgewählten Weinen und zwei Seccos. Unter dem Motto „Wein mal anders – die locker präsentierte Weinprobe für jedermann“ werden erneut ausgesuchte Gerlachsheimer Tropfen, allesamt von bei der örtlichen Musikkapelle aktiven Winzern, kredenzt, nämlich den Weingütern Baumann und Hambrecht sowie den Becksteiner Winzer.

Eine ganz spezielle Eigenheit ist, dass die Weine und die beiden Seccos, die extra für diesen Abend ausgewählt wurden, nicht von Experten oder Weinhoheiten präsentiert und moderiert werden, sondern von sechs Laien, die als „Gerlachsheimer Originale“ bekannt sind. Zu dem Moderatorenteam dieser Präsentation zählen Gemeinderat Werner Kilb, der Kommandant a. D. der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Gerlachsheim, Edgar Klingert, der Vorstandsvorsitzende der Becksteiner Winzer, Martin Baumann, die für die „Dorfgesundheit Zuständige“ Nadine Annan sowie Dominik Martin und Jochen Schulz.

Bei einer Verkostung im Vorfeld konnten sich die Probensprecher nicht nur über die Weine informieren, sondern zudem auch Anregungen für ihre jeweiligen Präsentationen entwickeln. Als Besonderheit zählt ein gänzlich junger 2018er-Cuvee aus der Produktlinie „Frei.Sein“ der Becksteiner Winzer als Vorgeschmack auf den neuen Jahrgang zum Repertoire.

Zu den Weinproben korrespondierend werden kulinarische kalte und warme Spezialitäten und Genüsse aus der „Musikerküche“ angeboten. Das umrahmende Stimmungsprogramm gestaltet mit Unterhaltungs- und Tanzmusik die Musikkapelle Gerlachsheim. Die Weinprobe dauert bis etwa 22 Uhr, anschließend besteht die Gelegenheit zum Tanz.

Gleichzeitig gibt es neben den bei der Weinprobe kredenzten Tropen in einer gesonderten Weinlaube eine Auswahl weiterer Wein- und Sektspezialitäten sowie Cocktails und andere Bargetränke.

Als eine weitere Besonderheit können Interessenten kostenlos als Zuhörer ohne Verkkostung an der Veranstaltung teilnehmen, um die Präsentation zu erleben.

Unter dem Motto „Musik und Wein“ startet das Weinfest am Sonntag mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr ebenfalls in der Gerlachsheimer Turn- und Festhalle mit der Musikkapelle Kützbrunn, die bis etwa 14 Uhr für stimmungsvolle Unterhaltung sorgt wie von 16 bis 19 Uhr die Musikkapellen Messelhausen/Oberlauda. Es besteht die Möglichkeit zum Mittagessen, anschließend gibt es Kaffee und Kuchen.

„Mit dem Weinfest nebst dem Probeabend wollen wir sowohl den Abschluss der Lese feiern als auch zeigen, was die örtlichen Winzer und deren Erzeugnisse qualitativ zu bieten haben“, betonen der Vorsitzende der Musikkapelle Gerlachsheim, Norbert Groß, sowie die weiteren Organisatoren und Akteure das Motiv des sich in seit 45 Jahren am letzten Oktoberwochenende zur Tradition etablierten Weinfestes in Gerlachsheim, bei dem am Wochenende rund 20 Weinsorten zur Auswahl stehen, sowie der zum fünften Mal präsentierten Weinprobe.

Platzreservierungen für die Weinprobe am Samstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Gerlachsheim sind bei Norbert Groß, Telefon 09343 / 7343, E-Mail: gross.norbert@web.de, oder bei Roland Zipf, Telefon 09343 / 6146025, E-Mail: roland.zipf@gmx.de möglich.

