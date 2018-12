Geschenk für alle Gymnasiasten

Lauda.Zum 50-jährigen Schulbestehen verteilt der Verein der Freunde des Martin-Schleyer-Gymnasiums Lauda in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung an alle Schüler ein besonderes Andenken an die Schulzeit am MSG. Kurz vor Weihnachten werden Jutetaschen mit dem Schullogo verteilt.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Meiko Klingert, übergabe die Taschen an Schulleiter Dr. Jürgen Gernert im neuen Oberstufenraum, der zum Schuljahr 2018/19 eingeweiht wurde. Das Herzstück des Raumes, eine hochwertige und robuste Sofasitzgruppe, wurde ebenfalls vom Förderverein gestiftet.

Auf Initiative des damaligen Schülersprecherteams und auf Wunsch der gesamten Oberstufe wurde ein neuer Raum geschaffen, der von den Schülern der Oberstufe sehr gut angenommen wird.

Wer den Förderverein unterstützen möchte, Schülerwünsche zum Wohle aller umzusetzen, ist mit einer Spende aber auch einer Mitgliedschaft oder Mitwirkung im Vorstand willkommen (Kontakt: freundedesmsg@t-online.de).

