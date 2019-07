Giftpflanze den Garaus bereitet

Königshofen.Im vergangenen Jahr war die Giftpflanze Jakobskreuzkraut, die seit 2004 in Deutschland auf dem Vormarsch ist, in aller Munde. Zahlreiche Veröffentlichungen fanden in Rundfunk und Presse statt. Dabei wurde besonders auf die ernste Gefahr für die Landwirtschaft hingewiesen.

Durchsucht und ausgerissen

Schon 2018 wurden im Juli vom Vogel- und Naturschutzverein Königshofen die einzelnen Vereinsbiotopflächen nach dieser Pflanze durchsucht und ausgerissen. In der vergangenen Woche startete der Verein die aktuelle Aktion auf allen Vereins Biotop-Pflegeflächen. Gegenüber 2018 wurde dabei eine erhebliche Verringerung festgestellt.

Entlang der Bundesstraßen, auf Privat und Industriebrachen wird gegen die zurzeit sehr üppig blühenden Pflanzen nichts unternommen, so dass sich diese einheimische Pflanze, genau wie bei den Neophyten, wie seit 1975 bei der Asiatischen Zackenschote, flächendeckend ausbreiten können.

Lebensräume werden vernichtet

Allein die seit Jahren aus Sicht der Naturschützer unsinnigen Mäharbeiten entlang der Bundes- und Landesstraßen, vernichten nur wertvolle Lebensräume für Schmetterlinge und Insekten, schaffen aber bei dieser Pflanze keine Abhilfe, denn die Beseitigung muss über die Wurzel erfolgen. Der Vogel und Naturschutzverein Königshofen bittet deshalb die Bevölkerung, sollte diese Pflanze, im Wohngebiet oder einer eigenen Grundstücksfläche zum Blühen kommen, mit einer Hacke auszugraben und in der Komposttonne zu entsorgen. tsch

