Gitarre und Live-Looping

Lauda.Mit seinem neuen Soloalbum gastiert der Ausnahmegitarrist und Klangkünstler Falk Zenker am Freitag, 9. November, um 20 Uhr im Gewölbekeller des Rebgut in Lauda.

Wenn man ihn bisweilen nicht schon ohne Gitarre gesehen hätte, könnte man meinen, der Weimarer wäre seit 20 Jahren mit seinem Instrument dauerhaft verwoben. Eingesponnen in Klangwellen, Artist in der Vielfalt der Welten. Vom Jazz kommend und einem klassischen Gitarrenstudium in Weimar, prägen diese diskursive Musik andalusische und chilenische Einflüsse, Ausflüge zur elektroakustischen Musik, zahlreiche Filmmusiken und Klanginstallationen und schließlich, auf der Suche nach den zentrierten europäischen Wurzeln, mittelalterliche Tonkunst.

Diese Melange kommt in Zenkers unzähligen Konzerten so konzentriert und feinsinnig in die Welt, dass es einem die Sprache verschlägt, bevor man zwischen Euphorie und Beseeltheit lächelnd in die Seile sinkt. Der Gitarrist und Komponist hat sich einen Platz unter den führenden deutschen Akustikgitarristen erspielt

Darüber hinaus geht er regelmäßig mit seinem „Ensemble Nu:n“ auf Tourneen, komponiert für Film und Fernsehen und realisiert als Klangkünstler zahlreiche multikünstlerische Projekte und Klanginstallationen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018