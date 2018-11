Glockenhelle Stimmen

Gerlachsheim.Sie sind wieder da – die jungen Sänger des Petersburger Knabenchores. Ihre Stimmen verzaubern die Zuhörer bei jedem ihrer Auftritte – ob in Frankreich, Italien, der Schweiz, den Niederlanden oder Österreich, nicht zu vergessen die zahlreichen deutschen Städte, in denen sie wie auch in Gerlachsheim mehrfach gastierten.

Am Montag, 10. Dezember, um 19 Uhr ist es so weit; der Kunstkreis Lauda-Königshofen gestaltet wieder in der Gerlachsheimer Pfarrkirche „Heilig Kreuz“ ein besonderes Konzert zum Advent mit diesem hochkarätig besetzten Chor. Aufgeführt werden russische Volks- und Adventslieder, Werke renommierter russischer Komponisten und darüber hinaus Chöre von Georg Friedrich Händel, Franz Schubert und Guiseppe Verdi. Wadim Ptscholkin, Absolvent der Glinka-Chorschule der ehemaligen St. Petersburger Hofkapelle und des renommierten St. Petersburger Rimskij-Korsakow-Konservatoriums, mehrfacher Preisträger des Kulturpreises der Stadt St. Petersburg, gründete diesen Chor 1991 unter schwierigen Bedingungen; heute ist aus seiner Privatinitiative eine Chorschule mit zehn Lehrern für eine Schülerzahl von 400 Jungen im Alter von drei bis 18 Jahren geworden, in der auch Kinder aus schwierigen Verhältnissen, viele davon ohne Vater aufgewachsen, willkommen sind und aufgenommen werden.

Drei Mal zwei Stunden Chorprobe wöchentlich sind zu bewältigen, natürlich zusätzlich zum normalen Unterricht, um den Anforderungen des Chores zu genügen, die Stimme für Höchstleistungen zu schulen und zu formen.

Der Erfolg bleibt nicht aus: Das Ensemble besticht durch die Leichtigkeit der glockenhellen Stimmen, glasklar in den Höhen, und durch seine ausdrucksvolle dynamische Gestaltungskraft vom zartesten Pianissimo bis zum machtvollen Fortissimo. Der große Konzertchor besteht aus 120 Jungen zwischen neun und 18 Jahren; die 40 besten von ihnen sind in Gerlachsheim zu hören.

Zu diesem Konzert wird kein Eintritt erhoben; Spenden für die Arbeit und den Fortbestand der Chorschule in St. Petersburg werden entgegengenommen. irg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018