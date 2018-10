Gold und Silber mit nach Hause genommen

Mit Kerstin Wiedermann kommt eine Weltmeisterin im Kickboxen aus Unterbalbach.

Unterbalbach. Bei den World Games der WMAC (World Martial Arts Commitee) treten alljährlich nur die besten Kampfsportler in unterschiedlichen Wettbewerben gegeneinander an. Bei der jetzigen Auflage im Amateurbereich, die in Schwäbisch Gmünd ausgetragen wurde, erzielte Kerstin Wiedermann aus Unterbalbach einen

...