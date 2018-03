Anzeige

Sachsenflur/UNterschüpf.Ohne die Begegnung mit der religiösen Intensität der Black Communities in Harlem und ihren Spirituals und Gospels hätte der Theologe und Pastor Dietrich Bonhoeffer nicht die Kraft gefunden, dem NS-Regime Widerstand zu leisten und den Weg in die Konspiration zu gehen. Bonhoeffers einjähriger Aufenthalt am Union Theological Seminary in New York 1930 hat ihn biografisch grundlegend gewendet: Er wurde als scharfsinniger, junger Theologe nun auch ein geistlich intensiver Christ.

Die Wendung zu Christus und die Wertschätzung der Bibel rühren aus seiner Zeit in Amerika und der Freundschaft mit Franklin Fisher, einem späteren Weggefährten von Martin Luther King. Seit dem gilt für Bonhoeffer: Je geistlicher im Glauben, desto politisch mutiger im Handeln.

Diesen Zusammenhängen will man im Gospelgottesdienst in der evangelischen Kirche Sachsenflur am Sonntag, 4. März, um 10 Uhr nachgehen. Zu Gast ist der Gospelchor der Musikschule Lauda unter Leitung von Claudia Heidrich. Der Gospelchor wird Songs aus der Gospel-Messe „Come into his presence“ von Helmut Jost singen.