Grandiose Beiträge begeistern Publikum

Lauda-Königshofen.Weit über 700 Schüler, deren Eltern, Freunde, Verwandte und Ehemalige der Josef-Schmitt-Realschule Lauda (JSR) hatten sich in der Stadthalle Lauda eingefunden, um den Weihnachtsmarkt im Vorfeld der eigentlichen Aufführung der Klassen fünf bis zehn zu besuchen.

Vielfältige Bastelarbeiten, Engel, Sterne, Geschenke aus weihnachtlichen Köstlichkeiten und vieles mehr durften die Besucher bestaunen und erwerben, um sich anschließend von einem breiten Spektrum an künstlerischen Beiträgen verzaubern zu lassen.

Nach dem Besuch des stimmungsvollen, kleinen, feinen Weihnachtsmarktes nahmen die Gäste Platz.

Die Klassenstufe fünf unter der Leitung von Anke Sandhöfner begrüßte musikalisch alle Gäste mit den Liedern „Was hat wohl der Esel gedacht“ und „Joyeux Noel“, begleitet am Klavier von Christian Abelein.

Die Moderation des Abends hatten die Schülerinnen Jana Göll und Sophia Röckert übernommen. Diese leiteten sogleich zu dem folgenden Vortrag von Klassenstufe zehn mit ihrem Lehrer H. Abelein über: Einem Weihnachtsklassiker von Georg Friedrich Händel, der das Stück für seine Oratorien Joshua und Judas Maccabäus komponierte.

Aus „See, the conqu’ring hero comes“ wurde „Tochter Zion“. Nicht nur stimmlich und instrumental, sondern auch in einer packenden Turn- und Akrobatikshow lassen sich weihnachtliche Weisen umsetzen, dies zeigten die Mädchen der Klassenstufe sieben unter der Leitung von Sarah Dittmann und Katharina Zegowitz mit dem Stück von Mariah Carey „All I want for Christmas is you“.

Ein Gesangstalent

Salima Bouhra aus der Klasse 8b zeigte ihr hervorragendes Gesangstalent mit dem Stück „Mercy“ von Shawn Mendes, begleitet von Christian Abelein am Klavier.

Am 25. November 1985 erschien das folgende Lied von Shakin Stevens „Merry Christmas everyone“ und wurde in kürzester Zeit zum Welthit. Diesen spielten die Musiker der Klassen 9a und 9b unter der Leitung von Konrektor Steffen Siegert.

Danach hatten Mädchen der Klassenstufe sechs einen Tanz zu Ed Sheerans „Shape of you“ einstudiert. Dieser 32 Jahre später am 6. Januar 2017 erschienene Titel wurde ebenso wie „Merry Christmas everyone“ in kürzester Zeit zum Welthit.

„Le Moulin – die Mühle“, Filmmusik aus „Die fabelhafte Welt der Amelie“, brachte Oliver Kaiser aus Klasse 8c sehr einfühlsam in seinem Klavierstück zum Ausdruck. Das Publikum bedankte sich für seinen wunderbaren musikalischen Beitrag mit großem Applaus. Danach stand ein Jahresrückblick „Memorys of 2018“ an, den H. Abelein zusammen mit den Klassen 9b und 9c in Bildern festgehalten hatte.

Ein stimmgewaltiger Chor betrat nun die Bühne und präsentierte zusammen mit ihrem Musiklehrer Jörg Rotter an der Gitarre John Lennon’s Hymne an den Frieden „Happy X-Mas – War is over“ aus dem Jahre 1972. 2015 mitgenommen wurde das Publikum im anschließenden Stück, geschrieben von Willy William „Ego – Une seule vie“ einen Ohrwurm und Hit, der sich 37 Wochen in Frankreich in den Charts hielt. Die Tanz-AG unter Leitung von Katharina Zegowitz hatte diesen Song in eine mitreißende Choreografie verpackt und einstudiert.

Nach einer kurzen Umbaupause folgte das von Schülern der Klasse 10b selbst geschriebene Stück „Rudolph in der Rentierschule“ – das sie zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Katja Fahrmeier als Schattentheater einstudiert hatten.

Den musikalischen Abschluss des Abends spielte die Band-AG mit zwei gegensätzlichen Stücken: „La Bamba“, mexikanisch, temperamentvoll, feurig und dem Lied „Oh du fröhliche“, bei dem das Publikum zum gemeinsamen Singen eingeladen wurde. Schulleiter Jochen Groß bedankte sich zusammen mit den beiden Moderatorinnen bei allen Helfern vor, auf und hinter der Bühne für ihr großes Engagement und ihre grandiosen Beiträge, sowie dem Publikum, das am Ende nicht mit Applaus sparte. nu

