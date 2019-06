Gratulation zu einem neuen Sound

Wer am Mittwoch den Weg in die Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda zum 35. Jahreskonzert der Big Band fand, der konnte beschwingt ins lange Wochenende starten.

Lauda-Königshofen. Zum 50-jährigen Bestehen des Martin-Schleyer-Gymnasiums präsentierte sich eine rundum „erneuerte“ Big Band: ein neuer, junger Big Band Leiter, Bernd Ketterl, derzeit an der Musikhochschule Würzburg

...