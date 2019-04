Große Beute gemacht

Königshofen.Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Sonntag Zutritt in eine Garage in der Straße Am Wöllerspfad in Königshofen. Die Garage grenzt unmittelbar an die Büroräumlichkeiten eines Sportgeschäfts an.

Wand herausgeschnitten

Auf bislang unbekannte Weise gelangen die Täter in die Garage und schnitten im Inneren vermutlich mit einer Flex einen Teil aus der Wand zum Sportgeschäft heraus. Ein dort befindlicher fest verbauter Tresor wurde durch die Unbekannten ebenfalls mit einer Flex von hinten geöffnet.

Die Täter entnahmen das gesamte Bargeld sowie einen Fahrzeugschlüssel von einem BMW, welcher in der angegangenen Garage stand.

Pkw entwendet

Die Unbekannten entwendeten mehrere tausend Euro und einen blauen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen TBB-IM 98 im Wert von zirka 70 000 Euro.

Die Täter verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im tatrelevanten Zeitraum geben können. Diese werden unter Telefon 09341/810 vom Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019