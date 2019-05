Große Freude über Projekt Tagespflege

Zum Ende der fünfjährigen Legislaturperiode traf man sich der Unterbalbacher Ortschaftsrates zur letzten öffentlichen Sitzung im Bürgersaal des ehemaligen Rathauses.

Unterbalbach. Unter Leitung von Ortsvorsteher Andreas Buchmann kristallisierten sich dabei innerhalb der mehrstündigen Zusammenkunft zwei Schwerpunkte besonders heraus, und zwar die Errichtung einer Tagespflege-Station in der St.-Markus-Straße sowie Informationen zum Festwochenende „800 Jahre Unterbalbach“.

Der erste Komplex

Was den ersten Komplex anbelangt, erhielten hier die Zuhörer die mit viel Interesse aufgenommenen Erläuterungen durch die beiden einheimischen Christian Faul und Reiner Wiedermann, wobei Faul als Bauherr in seinem Vortrag den seitherigen Ausbau des Geländes schilderte und dazu anhand von Fotos und Plänen das neue Projekt präsentierte. Wie es hieß, wandele man das einstige Betriebsgebäude der Firma in eine offene Einrichtung zur Tagespflege um, verbunden mit einer neuen Grünanlage im Außenbereich. Als zeitliches Ziel der Maßnahme behalte man Frühjahr 2020 im Visier, ehe Wiedermann als künftiger Betreiber auf den pflegerischen Teil und den angedachten Tagesablauf einging.

Das eigentliche Geschehen spiele sich dabei im Erdgeschoss ab, während sich im Obergeschoss vorrangig Büro-, Personal- und Schulungsräume konzentrierten, so die Aussage, um dann noch auf die Gartenanlage als wichtigen Bestandteil zu verweisen. Hier könnten die Pflegebedürftigen nicht nur die Sonne genießen, sondern sich bei entsprechender Konstitution auch durchaus leicht gärtnerisch betätigen – dies bei einem Standort, den er als geradezu ideal bezeichnete.

Nachdem Buchmann ausdrücklich die Bereitschaft gewürdigt hatte, dieses Vorhaben im Ort umzusetzen, zumal doch diese notwendige Ergänzung für die Gemeinde eine große Bereicherung bedeute, informierte er kurz über die zuletzt im Gremium behandelten Baugesuche.

Mit der Überleitung auf den städtischen Haushalt 2019 befasste sich der Ortsvorsteher daraufhin mit den für Unterbalbach enthaltenen Komplexen wie beispielsweise die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung an der B 290, die Fortführung der neuangelegten Freifläche am Kindergarten, dem Budget zum Jubiläum sowie einem Internetzugang am früheren Rathaus.

Größeren Raum nahm dann allerdings die Information zum Fest 800 Jahre Unterbalbach am Wochenende 20./21. Juli ein, das man gemeinsam mit den Fränkischen Nachrichten auch durch eine mehrseitige Sonderbeilage in das richtige Blickfeld rücke. Abhebend auf den gleichzeitigen Besuch einer Delegation aus der ungarischen Partnergemeinde Rátka fielen die weiteren Ausführungen danach in die Zuständigkeit von Michael Graf, Mitglied des Festausschusses, der anmerkte, dass sich die Highlights der zweitägigen Veranstaltung naturgemäß auf und um den Platz am Sportgelände ballten.

Neben dem extra für dieses Jubiläum geschriebenen Theaterstück, das als Mittelpunkt des Wochenendes am Samstag- und Sonntagabend aufgeführt werde, habe die Gemeinschaft ein interessantes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt, lautete die Auskunft. So finde außer zahlreichen Darbietungen auf der Bühne an beiden Tagen auch ein Kunst- und Handwerkermarkt statt, der bei über 20 Ständen diverse Angebote wie Handarbeiten, Bilder, Wein, Keramik, Feuerkörbe, Geldbeutel, Textilien und Naturprodukte bereithalte. Auch Vorführungen aus den Bereichen wie Glasblasen, Holzschnitzen und Korbflechten bildeten Bestandteile; zudem offeriere man Ritterspiele für Kinder und Bogenschießen.

Kulinarische Feinheiten

Ganz zu schweigen von den kulinarischen Feinheiten oder ebenso einer Keramik- und Porzellanausstellung aus der Zeit des Jugendstils und Art Deco im DJK-Sportheim, wobei die offizielle Eröffnung am Samstag, 20. Juli, um 12 Uhr erfolgt, während der Sonntag bereits um 9 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Festgelände beginnt.

Ausführliche Informationen und Programmpunkte beinhalte auch die Unterbalbacher Homepage unter „800 Jahre“, so die Ergänzung, bevor Andreas Buchmann danach über das Verfahren zur Stimmabgabe bei den Europa- und den Kommunalwahlen aufklärte. Ergebe sich doch diesmal eine Besonderheit zum Ortschaftsrat, zu dem ein nur einzig eingereichter Vorschlag eine Mehrheitswahl ohne Kumulieren bedeutet.

Nachdem man sich in der Sitzung unter anderem noch mit dem neuen Standort der Pumptrack-Anlage zwischen Balbachhalle und Tennisplätzen, den Untersuchungen zum Abwasserkanalsystem, der künftigen Verlegung des Wahllokals vom früheren Rathaus in den barrierefreien Pfarrsaal und dem angedachten Hochbehälter im Rahmen der Trinkwasserkonzeption auseinandergesetzt hatte, bot sich die Gelegenheit zu einer kleinen Bilanz. Buchmann zog somit ein kurzes Fazit der nun ablaufenden fünfjährigen Amtsperiode, wobei er von einer sehr arbeitsintensiven Phase sprach.

In diesem Zeitraum habe sich der Ortschaftsrat mit zahlreichen Projekten beschäftigt wie beispielsweise den Sanierungen der St.-Markus-Straße (plus Gestaltung Kirchenvorplatz) und Untere Mühlstraße, der Einrichtung zum Ausschank in der Balbachhalle mit Umbau zur Sozialunterkunft, den Feierlichkeiten 20 Jahre Partnerschaft mit Rátka, der Umwandlung des Brachgeländes an der alten Kläranlage, der Festigung der Hauptwege im neuen Friedhof und der Neuordnung der Vorfläche am alten Friedhof, der Erweiterung von „Mühlbach/Heißgrat“, den Zugang zu einem öffentlichen Bücherschrank, den Komplexen Beschilderungs- und Wegweisungssystem, Lärmaktionsplanung, Starkregenschutz und Parksituation/Sonnenhalde sowie nicht zuletzt den Anschluss an den Stadtbus.

Nach einem dicken Lob an alle für ihren Einsatz und dem damit geleisteten Beitrag zu einer guten Dorfgemeinschaft gehörte das Wort zum Ende der Sitzung den Bürgern, wobei die zahlreich geäußerten Meinungen von der fehlenden Radwegebeschilderung über die Hundekotverschmutzung, die zugewachsenen öffentlichen Wege bis hin zu den behindernd parkenden Fahrzeugen reichten – hier vor allem in den Zonen um die Pfarrkirche St. Markus sowie in der Schubert- und Buchrainstraße.

Sehr positiv registriert hatte man allerdings seitens der Bevölkerung die unlängst aufgestellten Anzeigetafeln zur gemessenen Geschwindigkeit.

