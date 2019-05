Großer Schritt zur Schulentwicklung

Die Josef-Schmitt-Realschule und die Grundschule Süd in Lauda platzen aus allen Nähten und sollen deshalb erweitert werden.

Lauda-Königshofen. Die Schulentwicklung im Schulzentrum schreitet voran. Am Montagabend beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode das künftige Raumprogramm für die Josef-Schmitt-Realschule sowie die Grundschule Süd. Es umfasst

...