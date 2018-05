Anzeige

Lauda.Die 14. Bildungsmesse für den Main-Tauber-Kreis findet am Freitag, 8., und am Samstag, 9. Juni, in der Stadthalle in Lauda statt.

Schülern aus dem Main-Tauber-Kreis eröffnet sich auf der Bildungsmesse ein großes Angebot zur Berufsorientierung. Das unterstreicht auch der erneute Rekord von über 95 Ausstellern.

Die zahlreichen Betriebe zeigen ihre Ausbildungsangebote aus den unterschiedlichsten Branchen auf der Messe in Lauda.