Großes Interesse an 4x4-Reisemobilen

Grünsfeld.Auf große Resonanz stießen die zwei Tage der offenen Tür der beiden Firmen tour-tec 4x4-Reiseequipment und 4HochZwo im Industriepark ob der Tauber. Anlässlich der Eröffnung eines Showrooms und Kfz–Werkstatt (speziell für 4x4 aber auch „normale“ Pkw) präsentierten die zwei Unternehmen nicht nur eine Reihe von Zubehör rund ums Reisen mit Expeditionsmobilen, sondern ebenso Umbauten sowie komplett ausgestattete Reisefahrzeuge auf Allradbasis. Namhafte Ausrüster-Firmen stellten ihre Zubehör-Produktpalette vor. Großes Interesse bestand auch an verschiedenen Pickup-Basisfahrzeugen sowie unterschiedlichen Dachzeltlösungen, die es mittlerweile selbst für Pkw gibt. Ein buntes Rahmenprogramm, das viel Fahrspaß in Dino-Cars sowie mit ferngesteuerten Modell-Geländewagen in einem Offroad-Parcours bot, rundete das Eröffnungswochenende ab. Bild: tour-tec

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019