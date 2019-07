Gerlachsheim.Der Tennisclub veranstaltet am Sonntag, 15. September, seinen bereits elften Grünbachcup im Mixed-Doppel. Beide Teilnehmer sollen zusammen das 80. Lebensjahr erreicht haben. Eine Startgebühr für das beliebte Tennisturnier auf der idyllischen Tennisanlage am Fuße des Gerlachsheimer Herrenbergs wird erhoben. Die Spieldauer beträgt pro Begegnung 35 Minuten. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 10. September. Die Auslosung findet am Mittwoch, 11. September, 19 Uhr, am Clubheim des TC Gerlachsheim statt. Anmeldungen nehmen Markus Wörner, Telefon 09343/3464 und Uwe Schneider, Telefon 07931/5329348 entgegen. Außerdem kann man sich am Aushang am Tennisheim anmelden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019