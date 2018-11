Grünbachsteg kann ab sofort wieder genutzt werden

Gerlachsheim.Das Werk ist vollendet: Am Dienstag wurde am neuen Steg über den Grünbach in Gerlachsheim letzte Hand angelegt. Die kleine Brücke über das Gewässer wird von zahlreichen Fußgängern, vor allem von Bahnreisenden, häufig und gerne genutzt. Der Steg war jedoch mittlerweile alt und stark erneuerungsbedürftig, deshalb hat die Stadt den Austausch durchgeführt. Die alte Brücke war Ende Oktober ausgehoben worden. Der städtische Bauhof hat jetzt die letzten Feinheiten erledigt – das Bild zeigt die Mitarbeiter bei der finalen Kontrolle. Die Planken der Brücke sind aus Lerchenholz, das Geländer auf beiden Seiten sorgt für Halt und Sicherheit. Es ist vollverzinkt und dadurch rostgeschützt und wetterfest. Ab sofort kann der Übergang von der Öffentlichkeit wieder frequentiert werden. Bild: Stadtverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018