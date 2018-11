Grünes Licht für einen Waldkindergarten

Lauda-Königshofen.Die Stadt Lauda-Königshofen wird im März/April nächstes Jahres erstmals einen Waldkindergarten einrichten. Er soll den weiteren Bedarf an Kindergartenplätzen decken. Am Montag gab der Gemeinderat grünes Licht dafür. Träger wird der Verein „Integration Mensch-Natur“, der auch den seit 2003 eingerichteten Waldkindergarten in Tauberbischofsheim betreibt.

Als Standort für diesen Waldkindergarten haben sich die Stadträte auf den „Thingplatz“ oberhalb von Oberlauda geeignet. Dort wird ein speziell für solche Zwecke ausgestatteter Bauwagen aus Holz installiert, deren Anschaffung die Stadträte am Montag ebenfalls gleich mitbeschlossen. Er wird 64 605,10 Euro kosten und von der Wagen-Manufaktur in Üttingen gebaut.

In der Sitzung erläuterte die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Melanie Hornung, zusammen mit der künftigen Leiterin Lea Schäfer die Ziele des Vereins sowie das pädagogische Konzept.

Wie Hornung mitteilte, existiere der Verein bereits seit 2002 und betreibe seit 2003 den Waldkindergarten in Tauberbischofsheim. Momentan habe der Verein rund 30 bis 40 Mitglieder, die sich hauptsächlich aus den Familien rekrutieren, deren Kinder in der Kreisstadt diese Einrichtung besuchen.

Wie die neue Leiterin Lea Schäfer ergänzte, stehe die Natur- und Waldpädagogik bei der täglichen Arbeit im Vordergrund. Der Waldkindergarten werde das ganze Jahr über betrieben und verfolge einen „lebenspraktischen Ansatz“ getreu dem Motto: „Tue nichts für das Kind, was es tun kann“.

Wie Tobias Hornung, einer der Mitbegründer des Vereins, ergänzte, greife man auf eine 15-jährige praktische Erfahrung mit vielen positiven Aspekten zurück. So habe der Waldkindergarten in Tauberbischofsheim einen sehr guten Ruf, weswegen er auch bis 2020 ausgebucht sei. Er biete der Stadt eine Alternative zu den bisherigen Kindergartenformen und damit eine Profilerweiterung. Neben dem ökologischen Aspekt liefere er auch einen ökonomischen Vorteil, da er wesentlich günstiger betrieben werden könne, als ein Kindergarten in einer festen Unterkunft. Der Verein, so Tobias Hornung weiter, habe 2015 mit seinem Konzept den Landesnaturschutzpreis gewonnen.

Wie Sabine Baumeister, Leiterin des zuständigen Fachbereichs bei der Stadtverwaltung, anfügte, könnten bis zu 20 Kinder in den Halbtagesbetrieb aufgenommen werden. Am 18. Dezember werde es einen Informationsabend für interessierte Eltern geben.

Bei der anschließenden Diskussion sprachen sich die Stadträte unisono für die Einrichtung aus. Allerdings kritisierten einige von ihnen eine geplante Schranke am Zufahrtsweg, da rund 100 Grundstückseigentümer, so Klaus Vierneisel (CDU), diese Zufahrt ebenfalls nutzen müssen. Wie Sabine Baumeister mitteilte, werde die Schranke mit einem Zahlenschloss versehen, dessen Code den Eigentümern mitgeteilt werde. Die Schranke sei deshalb notwendig, verteidigte sie die Barriere, „um Vandalismus zu verhindern.“

Kritik gab es aber auch generell am Standort, da es durch die steile Auffahrt Probleme bei Schnee und Glatteis geben könne. Klaus Vierneisel schlug deshalb einen Standort am Tennisplatz hinter dem Freibad in Lauda vor, der ähnliche Vorteile biete, aber besser zu erreichen sei.

Bedenken wegen der Hygiene

Dr. Hans-Dieter Heinrich (CDU) äußerte Bedenken wegen der Hygiene, da kein Wasseranschluss und auch kein Abwasserkanal vorhanden seien. Generell begrüßte er jedoch die Einrichtung, „da in der heutigen Zeit viele Kinder zu wenig an die Natur herangeführt werden.“

Ins gleich Horn blies Siegfried Neumann (SPD/Freie Bürger), der durch sein Enkelkind persönlich sehr gute Erfahrungen mit einem solchen Waldkindergarten gemacht habe.

Angelika Tolle-Rennebarth (Freie Bürgerliste) sprach dem Trägerverein ihr volles Vertrauen aus, da er nicht nur große Erfahrung habe, sondern darüber hinaus auch eine sehr gute Qualität biete. Sie lobte nicht nur den ökologischen Ansatz, sondern auch den Standort, der sich ihrer Meinung nach, „geschützt entwickeln soll.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018