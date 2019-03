Grundstein für junge und dynamische Feuerwehr

Königshofen.Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Königshofen, trafen sich die Feuerwehrleute im Gerätehaus. In seiner Begrüßung hieß Abteilungskommandant Gerhard Göbel außer der aktiven Wehr, der Altersmannschaft und der Jugendwehr auch den stellvertretenden Bürgermeister Herbert Bieber, sowie den Stadtkommandanten Jürgen Segeritz willkommen.

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Feuerwehrkameraden im Besonderen an den letztjährig verstorbenen Thomas Burkard berichtete Gerhard Göbel über den aktuellen Stand der Feuerwehr Königshofen. Dieser beträgt 34 Aktive davon zwei weiblich, 20 Jugendliche davon zwei weiblich und 20 Ehrenkameraden. Unter den 34 aktiven Wehrkameraden befinden sich vier Zugführer, sieben Gruppenführer, 15 Atemschutzgeräteträger, 27 Maschinisten, 34 Sprechfunker und 33 Truppführer.

2018 haben einige Wehrkameraden in ihrer Freizeit an Weiterbildungsmaßnahmen der Feuerwehr teilgenommen. David Ihrig belegte den Lehrgang zum Truppführer. Benjamin Sack, Julian Schweikert und Maximilian Stangl absolvierten die Grundausbildung, sowie das Leistungsabzeichen in Bronze. Das Leistungsabzeichen in Bronze legte Christoph Koch ebenfalls erfolgreich ab.

David Ihrig und Thomas Faulhaber haben das Leistungsabzeichen der Feuerwehr in Silber erhalten. Am Aufbaulehrgang der Heißausbildung als Multiplikator haben Wolfgang Fürst und Thomas Schunder teilgenommen. Ebenfalls nahm man an verschiedenen Weiterbildungen teil. Kassenführung und Wirtschaftsplan, Gefahren von Kohlenmonoxid und der Fortbildung zum Thema Brandmeldeanlagen. Ebenfalls waren die Atemschutzgeräteträger zur Weiterbildung im Brandcontainer der EnBW in Lauda. Das Deutsche Sportabzeichen haben Gerhard Göbel, Albert Brand, Thomas Faulhaber und Oliver Schad abgelegt. Kommandant Gerhard Göbel motivierte in seinem Bericht alle Atemschutzgeräteträger dazu sich beim Deutschen Sportabzeichen zu beteiligen.

Ausbildungslehrgänge

Für das Jahr 2019 sind weitere Ausbildungen der Feuerwehrkameraden aus Königshofen geplant. Im Jahr 2018 trafen sich die Wehrkameraden zu 15 Übungen und Lehrabenden, die stets gut besucht waren. Ebenso hielt man zwei weitere Übungen für die Gruppenführer ab. Für die Truppmann Teil 2 Ausbildung aller Feuerwehrkameraden im Stadtgebiet Lauda- Königshofen beteiligte man sich mit vier Übungen. Seine Anerkennung sprach Gerhard Göbel allen Gruppenführern aus, die eine Übung geplant und durchgeführt haben. Daraufhin berichtete er von den Einsätzen des letzten Jahres. Insgesamt musste die Abteilung Königshofen zu 25 Einsätzen ausrücken, die sich folgendermaßen aufgliedern: sieben technische Hilfeleistungen, fünf Kleinbrände, vier Mittelbrände, fünf Fehlalarmen und vier Brandwachen.

Die Feuerwehr Königshofen baut aktuell im Gerätehaus in nahezu kompletter Eigenleistung eine neue Umkleide.

Auch bei zahlreichen Veranstaltungen war die Feuerwehr 2018 aktiv, wie etwa dem Maibaumfest, bei Jubiläumsfesten in Beckstein und Euerhausen oder bei der Fronleichnamsprozession oder als Ehrenwache am Soldatengrab am Volkstrauertag. Anschließend würdigte Gerhard Göbel unter anderem auch die Stadtverwaltung für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Der Kassenbericht zeigte eine einwandfreie Führung, die durch Stephan Hahn und Christoph Koch bescheinigt wurde. Nach der Entlastung des Kassenwartes durch die Wehr, folgte der Bericht der Jugendfeuerwehr von Thomas Faulhaber.

Die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr beträgt aktuell 20 Jugendliche, darunter zwei weibliche Jugendliche, der Altersdurchschnitt beträgt 13 Jahre. Die Jugendwehr traf sich 2018 zu 36 Übungen. Weiterhin nahm man am Gauditurnier teil, bewirtschaftete die Messeparkplätze und teilte Werbeflyer für verschiedene Veranstaltungen in Königshofen aus. An Kirchgängen und dem Zug der Freiheit war man ebenfalls beteiligt.

Desweiteren unternahm man einen Ausflug zur Firma Hornschuch in Weißbach mit Besichtigung des Werkgeländes und der dortigen Werkfeuerwehr. Die Kleiderkammer für die Jugend wurde 2018 separiert und nach Königshofen verlagert. Bei den Streich- und Umbaumaßnahmen beteiligten sich die Jugendlichen aus Königshofen tatkräftig.

Der Leiter der Ehrenabteilung Werner Münster berichtete in seinem Vortrag von den unternommenen Aktivitäten. So gab es einen Ausflug der Ehrenkameraden nach Heidelberg und man veranstaltete ein Gartenfest in Königshofen. Für 2019 ist ein Ausflug nach Volkach, ein Ehrenkameradennachmittag und ein Gartenfest in Königshofen vorgesehen.

Nach dem Bericht der Ehrenmannschaft wurden Benjamin Sack, Julian Schweikert und Maximilian Stangl von Kommandant Gerhard Göbel in die aktive Wehr übernommen und zum Feuerwehrmann befördert.

65 Jahre in der Feuerwehr

Anschließend wurde Christian Lansche in die Ehrenmannschaft aufgenommen sowie für 25 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Eine seltene Auszeichnung bekam Martin Stein. Für 65 Jahre Feuerwehrdienst überreichte ihm Abteilungskommandant Gerhard Göbel eine Urkunde und ein Präsent. Bereits im letzten Jahr wurde Josef Segeritz zum Hauptlöschmeister und Wolfgang Fürst zum Oberlöschmeister befördert.

Nach den Ehrungen zeigte sich der stellvertretende Bürgermeister Herbert Bieber dankbar und zufrieden mit der Aufstellung der Abteilung Königshofen, da sie eine sehr junge und dynamische Wehr sei. Ebenfalls lobte Herbert Bieber die sehr gute Jugendarbeit, da sehr viele andere Vereine große Probleme haben, Jugendliche zu motivieren. Dieses Problem sehe er bei der Feuerwehr Königshofen nicht.

Ganz im Gegenteil, es kämen immer wieder neue Jugendliche hinzu, die sich für die Feuerwehr begeistern lassen.

Der Stadtkommandant Jürgen Segeritz berichtete in seinem Vortrag, die Feuerwehr Abteilung Königshofen stehe in Sachen Ausbildung, Personal und Gerätehaus sehr gut da. Er lobte die junge Führungsmannschaft und den damit verbundenen gelungenen Generationswechsel der Wehr.

Ebenfalls erwähnte er die weitsichtige Personalentwicklung und lobte den hohen Ausbildungsgrad. Dies sei der Grundstein für eine immer steigende Anzahl an Einsätzen. 2018 musste die Feuerwehr Lauda- Königshofen zu so vielen Einsätzen wie noch nie zuvor ausrücken. Sein Lob gehe weiterhin an die tolle Jugendarbeit, diese sei ein Musterbeispiel für viele Wehren.

Sein persönliche Anerkennung ging an Werner Münster für sein Engagement in der Ehrenmannschaft der Stadt Lauda- Königshofen. Durch seine Arbeit sei die Ehrenmannschaft der Stadt ein Vorbild für den ganzen Main-Tauber-Kreis.

Zum Schluss seines Berichts überbrachte Stadtkommandant Jürgen Segeritz die erfreuliche Nachricht, dass der Zuschuss des Landes für den neuen GW- Transport als Ersatzbeschaffung für das alte TSF genehmigt wurde. faba

